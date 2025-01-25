Иллюзорный мир Инфанте: в Третьяковке открылась завораживающая выставка

Разноцветные фигуры в белоснежном ландшафте есть и в серии "Альпийский снег". Цикл создан в Швейцарии в 2008-2009 годах. Снег похож на холст, он завораживает чистотой своей поверхности. Яркие пятна на его фоне напоминают калейдоскоп и при этом все так же отсылают к супрематическому искусству.