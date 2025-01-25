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Иллюзорный мир Инфанте: в Третьяковке открылась завораживающая выставка - РИА Новости, 25.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 25.01.2025 (обновлено: 08:03 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/vystavka-1994953208.html
Иллюзорный мир Инфанте: в Третьяковке открылась завораживающая выставка
Иллюзорный мир Инфанте: в Третьяковке открылась завораживающая выставка - РИА Новости, 25.01.2025
Иллюзорный мир Инфанте: в Третьяковке открылась завораживающая выставка
Пионер кинетического искусства в России, Франциско Инфанте-Арана в 1960-е разработал уникальный проект подсветки Кремля, а теперь создает бескрайние космические РИА Новости, 25.01.2025
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Жанна Старицына. Пионер кинетического искусства в России, Франциско Инфанте-Арана в 1960-е разработал уникальный проект подсветки Кремля, а теперь создает бескрайние космические миры. О ретроспективной выставке "Метафоры бесконечности" в Новой Третьяковке — в фотоленте РИА Новости.
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Иллюзорный мир Инфанте: в Третьяковке открылась завораживающая выставка

В Третьяковке открылась выставка Франциско Инфанте "Метафоры бесконечности"

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Жанна Старицына. Пионер кинетического искусства в России, Франциско Инфанте-Арана в 1960-е разработал уникальный проект подсветки Кремля, а теперь создает бескрайние космические миры. О ретроспективной выставке "Метафоры бесконечности" в Новой Третьяковке — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Метафоры бесконечности" представляют творчество художника с 1960-х. В экспозиции около 400 работ — объекты, картины, рисунки, фотографии. Предоставлены в основном Третьяковской галереей и самим автором.

Российский художник и фотограф Франциско Инфанте-Арана во время пресс-подхода на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

"Метафоры бесконечности" представляют творчество художника с 1960-х. В экспозиции около 400 работ — объекты, картины, рисунки, фотографии. Предоставлены в основном Третьяковской галереей и самим автором.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Франциско Инфанте-Арана родился в 1943 году в Саратовской области в семье политического эмигранта из Испании. Искусством заинтересовался еще в школе: постоянно выводил карандашом на бумаге повторяющиеся геометрические структуры. Уже тогда задавался вопросами о бесконечности и тайнах окружающего мира.

Посетительница рассматривает экспонаты на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Франциско Инфанте-Арана родился в 1943 году в Саратовской области в семье политического эмигранта из Испании. Искусством заинтересовался еще в школе: постоянно выводил карандашом на бумаге повторяющиеся геометрические структуры. Уже тогда задавался вопросами о бесконечности и тайнах окружающего мира.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Именно геометрия стала его способом познания Вселенной, универсальным визуальным языком. Простые формы создают бесконечные миры, если их правильно сочетать друг с другом. Инфанте использует геометрию в движущихся объектах, орнаментах, зеркалах, пытается с ее помощью объяснить космос, природу и время.

Посетительница рассматривает экспонаты на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Именно геометрия стала его способом познания Вселенной, универсальным визуальным языком. Простые формы создают бесконечные миры, если их правильно сочетать друг с другом. Инфанте использует геометрию в движущихся объектах, орнаментах, зеркалах, пытается с ее помощью объяснить космос, природу и время.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В советские годы Инфанте сотрудничал с издательством "Мир", оформлял книги и журналы по науке и технике. У него был особенный стиль, ему часто заказывали иллюстрации к зарубежной фантастике.

Российский художник и фотограф Франциско Инфанте-Арана во время пресс-подхода на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

В советские годы Инфанте сотрудничал с издательством "Мир", оформлял книги и журналы по науке и технике. У него был особенный стиль, ему часто заказывали иллюстрации к зарубежной фантастике.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Один из первых масштабных проектов — разработка освещения Московского Кремля и Красной площади. Художник хотел, чтобы под музыку Баха старинные башни сияли яркими динамичными всполохами. Идея оказалась слишком амбициозной для того времени.

Посетительница рассматривает экспонаты на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Один из первых масштабных проектов — разработка освещения Московского Кремля и Красной площади. Художник хотел, чтобы под музыку Баха старинные башни сияли яркими динамичными всполохами. Идея оказалась слишком амбициозной для того времени.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Инфанте стал пионером кинетического искусства в России. Работу "Пространство. Движение. Бесконечность" он создал в 1963-м. Три кубические формы постоянно вращаются при помощи мотора, образуя разные подвижные построения. Так художник совместил геометрию с наукой и техникой.

Экспонат Пространство, движение, бесконечность на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Инфанте стал пионером кинетического искусства в России. Работу "Пространство. Движение. Бесконечность" он создал в 1963-м. Три кубические формы постоянно вращаются при помощи мотора, образуя разные подвижные построения. Так художник совместил геометрию с наукой и техникой.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Важны не только круги, треугольники и квадраты, но и спирали. Эта лаконичная форма без четкого начала и конца порождает ощущение непрерывного движения и развития.

Посетитель фотографирует экспонаты на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Важны не только круги, треугольники и квадраты, но и спирали. Эта лаконичная форма без четкого начала и конца порождает ощущение непрерывного движения и развития.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 14
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Эксперименты с геометрией и цветом пересекались с идеями Казимира Малевича. Знаменитому авангардисту посвящена серия фотографий "Супрематические игры" — разложенные на снегу разноцветные картонные фигуры. Инфанте признавался, что творчество Малевича поражало его силой, мощью и гравитацией. Неслучайно фоном для фигур выбран снег — он повторяет белый "космос" на картинах Малевича.

Посетительница на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Эксперименты с геометрией и цветом пересекались с идеями Казимира Малевича. Знаменитому авангардисту посвящена серия фотографий "Супрематические игры" — разложенные на снегу разноцветные картонные фигуры. Инфанте признавался, что творчество Малевича поражало его силой, мощью и гравитацией. Неслучайно фоном для фигур выбран снег — он повторяет белый "космос" на картинах Малевича.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Разноцветные фигуры в белоснежном ландшафте есть и в серии "Альпийский снег". Цикл создан в Швейцарии в 2008-2009 годах. Снег похож на холст, он завораживает чистотой своей поверхности. Яркие пятна на его фоне напоминают калейдоскоп и при этом все так же отсылают к супрематическому искусству.

Экспонаты на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Разноцветные фигуры в белоснежном ландшафте есть и в серии "Альпийский снег". Цикл создан в Швейцарии в 2008-2009 годах. Снег похож на холст, он завораживает чистотой своей поверхности. Яркие пятна на его фоне напоминают калейдоскоп и при этом все так же отсылают к супрематическому искусству.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В экспозиции множество артефактов, созданных Инфанте в соавторстве с супругой Нонной Горюновой. Они познакомились в Университете имени Строганова и с тех пор более пятидесяти лет занимаются исследованием окружающего мира вместе.

Посетитель фотографирует экспонаты на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

В экспозиции множество артефактов, созданных Инфанте в соавторстве с супругой Нонной Горюновой. Они познакомились в Университете имени Строганова и с тех пор более пятидесяти лет занимаются исследованием окружающего мира вместе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Выставка устроена необычно. В некоторых залах фотографии висят по диагонали, подчеркивая доминирующее значение геометрии в творчестве художника. В других к потолку подвешены зеркальные конструкции. Они преломляют свет и оставляют на полу и стенах красивые отражения.

Посетительница рассматривает экспонаты на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Выставка устроена необычно. В некоторых залах фотографии висят по диагонали, подчеркивая доминирующее значение геометрии в творчестве художника. В других к потолку подвешены зеркальные конструкции. Они преломляют свет и оставляют на полу и стенах красивые отражения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В отдельном зале — "Проекты реконструкции звездного неба", серия листов с изображением ночного неба, странных созвездий и ветвей деревьев. Рисунки кажутся простыми, главную роль в них играют линия, контур и силуэт. Этими лаконичными средствами Инфанте предлагает задуматься, каким было бы наше небо, если бы его можно было спроектировать самому.

Российский художник и фотограф Франциско Инфанте-Арана на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

В отдельном зале — "Проекты реконструкции звездного неба", серия листов с изображением ночного неба, странных созвездий и ветвей деревьев. Рисунки кажутся простыми, главную роль в них играют линия, контур и силуэт. Этими лаконичными средствами Инфанте предлагает задуматься, каким было бы наше небо, если бы его можно было спроектировать самому.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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12 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В архивном разделе представлены документальные фотографии, эскизы, письма, раскрывающие секреты создания артефактов. Также в экспозиции есть инсталляция "Мастерская Франциско Инфанте".

Экспонаты на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

В архивном разделе представлены документальные фотографии, эскизы, письма, раскрывающие секреты создания артефактов. Также в экспозиции есть инсталляция "Мастерская Франциско Инфанте".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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13 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Выставка "Метафоры бесконечности" открыта в Новой Третьяковке до 13 апреля.

Адрес: Крымский Вал, 10.

Посетители рассматривают экспонаты на выставке Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Выставка "Метафоры бесконечности" открыта в Новой Третьяковке до 13 апреля.

Адрес: Крымский Вал, 10.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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14 из 14
 
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