Иллюзорный мир Инфанте: в Третьяковке открылась завораживающая выставка

В Третьяковке открылась выставка Франциско Инфанте "Метафоры бесконечности"
"Метафоры бесконечности" представляют творчество художника с 1960-х. В экспозиции около 400 работ — объекты, картины, рисунки, фотографии. Предоставлены в основном Третьяковской галереей и самим автором.
"Метафоры бесконечности" представляют творчество художника с 1960-х. В экспозиции около 400 работ — объекты, картины, рисунки, фотографии. Предоставлены в основном Третьяковской галереей и самим автором.
Франциско Инфанте-Арана родился в 1943 году в Саратовской области в семье политического эмигранта из Испании. Искусством заинтересовался еще в школе: постоянно выводил карандашом на бумаге повторяющиеся геометрические структуры. Уже тогда задавался вопросами о бесконечности и тайнах окружающего мира.
Франциско Инфанте-Арана родился в 1943 году в Саратовской области в семье политического эмигранта из Испании. Искусством заинтересовался еще в школе: постоянно выводил карандашом на бумаге повторяющиеся геометрические структуры. Уже тогда задавался вопросами о бесконечности и тайнах окружающего мира.
Именно геометрия стала его способом познания Вселенной, универсальным визуальным языком. Простые формы создают бесконечные миры, если их правильно сочетать друг с другом. Инфанте использует геометрию в движущихся объектах, орнаментах, зеркалах, пытается с ее помощью объяснить космос, природу и время.
Именно геометрия стала его способом познания Вселенной, универсальным визуальным языком. Простые формы создают бесконечные миры, если их правильно сочетать друг с другом. Инфанте использует геометрию в движущихся объектах, орнаментах, зеркалах, пытается с ее помощью объяснить космос, природу и время.
В советские годы Инфанте сотрудничал с издательством "Мир", оформлял книги и журналы по науке и технике. У него был особенный стиль, ему часто заказывали иллюстрации к зарубежной фантастике.
В советские годы Инфанте сотрудничал с издательством "Мир", оформлял книги и журналы по науке и технике. У него был особенный стиль, ему часто заказывали иллюстрации к зарубежной фантастике.
Один из первых масштабных проектов — разработка освещения Московского Кремля и Красной площади. Художник хотел, чтобы под музыку Баха старинные башни сияли яркими динамичными всполохами. Идея оказалась слишком амбициозной для того времени.
Один из первых масштабных проектов — разработка освещения Московского Кремля и Красной площади. Художник хотел, чтобы под музыку Баха старинные башни сияли яркими динамичными всполохами. Идея оказалась слишком амбициозной для того времени.
Инфанте стал пионером кинетического искусства в России. Работу "Пространство. Движение. Бесконечность" он создал в 1963-м. Три кубические формы постоянно вращаются при помощи мотора, образуя разные подвижные построения. Так художник совместил геометрию с наукой и техникой.
Инфанте стал пионером кинетического искусства в России. Работу "Пространство. Движение. Бесконечность" он создал в 1963-м. Три кубические формы постоянно вращаются при помощи мотора, образуя разные подвижные построения. Так художник совместил геометрию с наукой и техникой.
Важны не только круги, треугольники и квадраты, но и спирали. Эта лаконичная форма без четкого начала и конца порождает ощущение непрерывного движения и развития.
Важны не только круги, треугольники и квадраты, но и спирали. Эта лаконичная форма без четкого начала и конца порождает ощущение непрерывного движения и развития.
Эксперименты с геометрией и цветом пересекались с идеями Казимира Малевича. Знаменитому авангардисту посвящена серия фотографий "Супрематические игры" — разложенные на снегу разноцветные картонные фигуры. Инфанте признавался, что творчество Малевича поражало его силой, мощью и гравитацией. Неслучайно фоном для фигур выбран снег — он повторяет белый "космос" на картинах Малевича.
Эксперименты с геометрией и цветом пересекались с идеями Казимира Малевича. Знаменитому авангардисту посвящена серия фотографий "Супрематические игры" — разложенные на снегу разноцветные картонные фигуры. Инфанте признавался, что творчество Малевича поражало его силой, мощью и гравитацией. Неслучайно фоном для фигур выбран снег — он повторяет белый "космос" на картинах Малевича.
Разноцветные фигуры в белоснежном ландшафте есть и в серии "Альпийский снег". Цикл создан в Швейцарии в 2008-2009 годах. Снег похож на холст, он завораживает чистотой своей поверхности. Яркие пятна на его фоне напоминают калейдоскоп и при этом все так же отсылают к супрематическому искусству.
Разноцветные фигуры в белоснежном ландшафте есть и в серии "Альпийский снег". Цикл создан в Швейцарии в 2008-2009 годах. Снег похож на холст, он завораживает чистотой своей поверхности. Яркие пятна на его фоне напоминают калейдоскоп и при этом все так же отсылают к супрематическому искусству.
В экспозиции множество артефактов, созданных Инфанте в соавторстве с супругой Нонной Горюновой. Они познакомились в Университете имени Строганова и с тех пор более пятидесяти лет занимаются исследованием окружающего мира вместе.
В экспозиции множество артефактов, созданных Инфанте в соавторстве с супругой Нонной Горюновой. Они познакомились в Университете имени Строганова и с тех пор более пятидесяти лет занимаются исследованием окружающего мира вместе.
Выставка устроена необычно. В некоторых залах фотографии висят по диагонали, подчеркивая доминирующее значение геометрии в творчестве художника. В других к потолку подвешены зеркальные конструкции. Они преломляют свет и оставляют на полу и стенах красивые отражения.
Выставка устроена необычно. В некоторых залах фотографии висят по диагонали, подчеркивая доминирующее значение геометрии в творчестве художника. В других к потолку подвешены зеркальные конструкции. Они преломляют свет и оставляют на полу и стенах красивые отражения.
В отдельном зале — "Проекты реконструкции звездного неба", серия листов с изображением ночного неба, странных созвездий и ветвей деревьев. Рисунки кажутся простыми, главную роль в них играют линия, контур и силуэт. Этими лаконичными средствами Инфанте предлагает задуматься, каким было бы наше небо, если бы его можно было спроектировать самому.
В отдельном зале — "Проекты реконструкции звездного неба", серия листов с изображением ночного неба, странных созвездий и ветвей деревьев. Рисунки кажутся простыми, главную роль в них играют линия, контур и силуэт. Этими лаконичными средствами Инфанте предлагает задуматься, каким было бы наше небо, если бы его можно было спроектировать самому.
В архивном разделе представлены документальные фотографии, эскизы, письма, раскрывающие секреты создания артефактов. Также в экспозиции есть инсталляция "Мастерская Франциско Инфанте".
В архивном разделе представлены документальные фотографии, эскизы, письма, раскрывающие секреты создания артефактов. Также в экспозиции есть инсталляция "Мастерская Франциско Инфанте".
Выставка "Метафоры бесконечности" открыта в Новой Третьяковке до 13 апреля.
Адрес: Крымский Вал, 10.
Выставка "Метафоры бесконечности" открыта в Новой Третьяковке до 13 апреля.
Адрес: Крымский Вал, 10.