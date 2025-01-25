https://ria.ru/20250125/vsu-1995466139.html

При обстреле ВСУ города Алешки погибли три мирных жителя

При обстреле ВСУ города Алешки погибли три мирных жителя - РИА Новости, 25.01.2025

При обстреле ВСУ города Алешки погибли три мирных жителя

При обстреле ВСУ города Алешки кассетными боеприпасами погибли три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T15:02:00+03:00

2025-01-25T15:02:00+03:00

2025-01-25T16:07:00+03:00

херсонская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. При обстреле ВСУ города Алешки кассетными боеприпасами погибли три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли Алешки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. На данный момент известно о трех погибших мирных жителях. Их личности устанавливаются. Опасность для гражданского населения сохраняется — город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами", — написал глава региона.По словам губернатора, такого массированного обстрела города запрещенными видами оружия еще не было."Враг также задействовал так называемый дрон "Баба-яга" для дистанционного минирования. Киевские подонки превзошли самих себя в бессмысленных зверствах против мирных людей", — подчеркнул Сальдо.Глава региона призвал жителей Алешек не выходить из домов, по возможности укрыться в убежищах. Принимаются меры по разминированию.

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https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо