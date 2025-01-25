При обстреле ВСУ города Алешки погибли три мирных жителя
Губернатор Сальдо: при обстреле ВСУ города Алешки погибли три мирных жителя
© Фото : Пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ в Алешках Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. При обстреле ВСУ города Алешки кассетными боеприпасами погибли три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Украинские террористы обстреляли Алешки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. На данный момент известно о трех погибших мирных жителях. Их личности устанавливаются. Опасность для гражданского населения сохраняется — город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами", — написал глава региона.
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ВСУ получают кассетные боеприпасы от США. Они запрещены международной конвенцией. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
По словам губернатора, такого массированного обстрела города запрещенными видами оружия еще не было.
"Враг также задействовал так называемый дрон "Баба-яга" для дистанционного минирования. Киевские подонки превзошли самих себя в бессмысленных зверствах против мирных людей", — подчеркнул Сальдо.
Глава региона призвал жителей Алешек не выходить из домов, по возможности укрыться в убежищах. Принимаются меры по разминированию.
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