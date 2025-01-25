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При обстреле ВСУ города Алешки погибли три мирных жителя - РИА Новости, 25.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 25.01.2025 (обновлено: 16:07 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/vsu-1995466139.html
При обстреле ВСУ города Алешки погибли три мирных жителя
При обстреле ВСУ города Алешки погибли три мирных жителя - РИА Новости, 25.01.2025
При обстреле ВСУ города Алешки погибли три мирных жителя
При обстреле ВСУ города Алешки кассетными боеприпасами погибли три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:02:00+03:00
2025-01-25T16:07:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. При обстреле ВСУ города Алешки кассетными боеприпасами погибли три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли Алешки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. На данный момент известно о трех погибших мирных жителях. Их личности устанавливаются. Опасность для гражданского населения сохраняется — город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами", — написал глава региона.По словам губернатора, такого массированного обстрела города запрещенными видами оружия еще не было."Враг также задействовал так называемый дрон "Баба-яга" для дистанционного минирования. Киевские подонки превзошли самих себя в бессмысленных зверствах против мирных людей", — подчеркнул Сальдо.Глава региона призвал жителей Алешек не выходить из домов, по возможности укрыться в убежищах. Принимаются меры по разминированию.
https://ria.ru/20250124/gorlovka-1995351501.html
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо
При обстреле ВСУ города Алешки погибли три мирных жителя

Губернатор Сальдо: при обстреле ВСУ города Алешки погибли три мирных жителя

© Фото : Пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ в Алешках Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. При обстреле ВСУ города Алешки кассетными боеприпасами погибли три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Украинские террористы обстреляли Алешки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. На данный момент известно о трех погибших мирных жителях. Их личности устанавливаются. Опасность для гражданского населения сохраняется — город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами", — написал глава региона.
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ВСУ получают кассетные боеприпасы от США. Они запрещены международной конвенцией. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

По словам губернатора, такого массированного обстрела города запрещенными видами оружия еще не было.
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"Враг также задействовал так называемый дрон "Баба-яга" для дистанционного минирования. Киевские подонки превзошли самих себя в бессмысленных зверствах против мирных людей", — подчеркнул Сальдо.
Глава региона призвал жителей Алешек не выходить из домов, по возможности укрыться в убежищах. Принимаются меры по разминированию.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир Сальдо
 
 
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