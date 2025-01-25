https://ria.ru/20250125/vsu-1995453605.html
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 25.01.2025
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:40:00+03:00
2025-01-25T12:40:00+03:00
2025-01-25T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и местам их подготовки к боевому применению", — говорится в сводке.Кроме того, войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 44 беспилотника.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html
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Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ