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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 25.01.2025
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12:40 25.01.2025 (обновлено: 12:56 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/vsu-1995453605.html
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 25.01.2025
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:40:00+03:00
2025-01-25T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и местам их подготовки к боевому применению", — говорится в сводке.Кроме того, войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 44 беспилотника.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html
https://ria.ru/20250125/kharkov-1995450178.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и местам их подготовки к боевому применению", — говорится в сводке.
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Кроме того, войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах.
За минувшие сутки средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 44 беспилотника.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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