https://ria.ru/20250125/vsu-1995453605.html

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 25.01.2025

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и местам их подготовки к боевому применению", — говорится в сводке.Кроме того, войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 44 беспилотника.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html

https://ria.ru/20250125/kharkov-1995450178.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина