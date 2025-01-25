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Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 25.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 25.01.2025 (обновлено: 12:31 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/vsu-1995452748.html
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Херсонской области
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 25.01.2025
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Херсонской области
Российская группировка "Днепр" поразила живую силу и технику трёх украинских бригад, потери противника составили до 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2025
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россия
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" поразила живую силу и технику трёх украинских бригад, потери противника составили до 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Янтарное и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Херсонской области

Группировка войск "Днепр" нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" поразила живую силу и технику трёх украинских бригад, потери противника составили до 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Янтарное и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Келлог оценил потери ВСУ в конфликте на Украине
Вчера, 00:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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