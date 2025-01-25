https://ria.ru/20250125/vsu-1995452748.html

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Херсонской области

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 25.01.2025

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Херсонской области

Российская группировка "Днепр" поразила живую силу и технику трёх украинских бригад, потери противника составили до 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:29:00+03:00

2025-01-25T12:29:00+03:00

2025-01-25T12:31:00+03:00

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" поразила живую силу и технику трёх украинских бригад, потери противника составили до 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Янтарное и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250125/kellog-1995418541.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)