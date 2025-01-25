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Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Херсонской области
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 25.01.2025
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Херсонской области
Российская группировка "Днепр" поразила живую силу и технику трёх украинских бригад, потери противника составили до 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:29:00+03:00
2025-01-25T12:29:00+03:00
2025-01-25T12:31:00+03:00
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херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" поразила живую силу и технику трёх украинских бригад, потери противника составили до 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Янтарное и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение ВСУ в Херсонской области
Группировка войск "Днепр" нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ