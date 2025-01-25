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ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 25.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 25.01.2025 (обновлено: 12:33 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/vsu-1995452411.html
ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 25.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:23:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка, Дачное, Орехово-Василевка, Константиновка, Зеленовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и орудие полевой артиллерии.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Юг"

Потери ВСУ в зоне действий группировки "Юг" за сутки составили до 210 солдат

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка, Дачное, Орехово-Василевка, Константиновка, Зеленовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и орудие полевой артиллерии.
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