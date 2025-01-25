https://ria.ru/20250125/vsu-1995452411.html

ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 25.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:23:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка, Дачное, Орехово-Василевка, Константиновка, Зеленовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и орудие полевой артиллерии.

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)