https://ria.ru/20250125/vsu-1995451442.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 25.01.2025

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили восемь снарядов, в том числе кассетных, "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР, сообщило управление администрации... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:11:00+03:00

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2025-01-25T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов, в том числе кассетных, "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР, сообщило управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.10 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 09.40 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 09.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Также управление отмечает, что в 10.15 мск украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20250124/gorlovka-1995392319.html

https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995420553.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, нато