https://ria.ru/20250125/vsu-1995449574.html

ВСУ за сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 25.01.2025

ВСУ за сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T11:39:00+03:00

2025-01-25T11:39:00+03:00

2025-01-25T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

октябрьский

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 24 января. Атакам подверглись семь районов. Было выпущено 62 снаряда, а также зафиксировано 25 атак с использованием беспилотников. За отчётный период повреждения выявлены в двух частных домовладениях, коммерческом объекте и автомобиле. "В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Журавлёвка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори выпущено 25 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский в результате детонации боеприпаса ранен мирный житель", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе два села подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атаке одного БПЛА. Над Валуйским округом сбиты 3 беспилотника. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 3 снаряда. В Грайворонском округе село Безымено подверглось обстрелу с применением 5 боеприпасов. "В Краснояружском районе посёлок Прилесье и село Графовка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и зафиксированы атаки 2 БПЛА. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром и Терезовка, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 снарядов и совершены атаки 9 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250122/gladkov-1995042959.html

https://ria.ru/20250117/atacms-1994215901.html

белгородская область

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белгородский район

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белгородская область, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков