ВСУ за сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 18 населенных пунктов в Белгородской области
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 24 января. Атакам подверглись семь районов. Было выпущено 62 снаряда, а также зафиксировано 25 атак с использованием беспилотников. За отчётный период повреждения выявлены в двух частных домовладениях, коммерческом объекте и автомобиле.
"В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Журавлёвка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори выпущено 25 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский в результате детонации боеприпаса ранен мирный житель", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе два села подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атаке одного БПЛА. Над Валуйским округом сбиты 3 беспилотника. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 3 снаряда. В Грайворонском округе село Безымено подверглось обстрелу с применением 5 боеприпасов.
"В Краснояружском районе посёлок Прилесье и село Графовка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и зафиксированы атаки 2 БПЛА. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром и Терезовка, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 снарядов и совершены атаки 9 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.