https://ria.ru/20250125/volodin-1995438145.html

Володин поздравил студентов с Татьяниным днем

Володин поздравил студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 25.01.2025

Володин поздравил студентов с Татьяниным днем

Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил студентов вузов с Татьяниным днём, отметив важность этого этапа, поздравление опубликовано на сайте ГД. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T09:28:00+03:00

2025-01-25T09:28:00+03:00

2025-01-25T09:28:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

день святой великомученицы татьяны и праздник студентов

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил студентов вузов с Татьяниным днём, отметив важность этого этапа, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю всех студентов с праздником! У вас сейчас важный этап в жизни", - сказано в поздравлении. Володин подчеркнул, что студенческие годы – время получения новых знаний, поиска себя, пора построения планов и реализации идей. "Дальнейший профессиональный и жизненный путь зависит от вас. Смело идите вперед и достигайте поставленных целей, развивая и укрепляя нашу страну. Желаю здоровья, успехов и всего наилучшего", - заключил он.

https://ria.ru/20240629/volodin-1956285244.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, госдума рф, день святой великомученицы татьяны и праздник студентов