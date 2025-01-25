https://ria.ru/20250125/volodin-1995438145.html
Володин поздравил студентов с Татьяниным днем
Володин поздравил студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 25.01.2025
Володин поздравил студентов с Татьяниным днем
Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил студентов вузов с Татьяниным днём, отметив важность этого этапа, поздравление опубликовано на сайте ГД. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T09:28:00+03:00
2025-01-25T09:28:00+03:00
2025-01-25T09:28:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
день святой великомученицы татьяны и праздник студентов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил студентов вузов с Татьяниным днём, отметив важность этого этапа, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю всех студентов с праздником! У вас сейчас важный этап в жизни", - сказано в поздравлении. Володин подчеркнул, что студенческие годы – время получения новых знаний, поиска себя, пора построения планов и реализации идей. "Дальнейший профессиональный и жизненный путь зависит от вас. Смело идите вперед и достигайте поставленных целей, развивая и укрепляя нашу страну. Желаю здоровья, успехов и всего наилучшего", - заключил он.
https://ria.ru/20240629/volodin-1956285244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф, день святой великомученицы татьяны и праздник студентов
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День святой великомученицы Татьяны и праздник студентов
Володин поздравил студентов с Татьяниным днем
Володин в Татьянин день пожелал студентам достигать своих целей