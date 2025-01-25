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Военный ВСУ, подозреваемый в убийстве женщин в Курской области, арестован - РИА Новости, 25.01.2025
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14:06 25.01.2025 (обновлено: 22:06 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/voennyy-1995461790.html
Военный ВСУ, подозреваемый в убийстве женщин в Курской области, арестован
Военный ВСУ, подозреваемый в убийстве женщин в Курской области, арестован - РИА Новости, 25.01.2025
Военный ВСУ, подозреваемый в убийстве женщин в Курской области, арестован
Суд в Курске арестовал военнослужащего ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:06:00+03:00
2025-01-25T22:06:00+03:00
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 25 янв — РИА Новости. Суд в Курске арестовал военнослужащего ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале."Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу 26-летнего военнослужащего ВФУ, подозреваемого в совершении особо тяжкого и тяжких преступлений в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области", — говорится в сообщении.Уточняется, что арестован "Евгений Фабрисенко, военнослужащий штурмовой бригады ВФУ". Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку") и пп. "а", "б" ч. 2 ст. 131, пп. "а", б" ст. 132 УК РФ ("Преступления против половой неприкосновенности").По версии следствия, Фабрисенко с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли государственной границу РФ и в период с 29 сентября по 1 октября "совершили убийство не менее шести жителей села Русское Поречное", кроме того, они "совершили преступления против половой неприкосновенности (изнасилования, иные действия сексуального характера, с особой жестокостью) шести лиц женского пола, после чего убили их".
https://ria.ru/20250116/hrw-1994075233.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Военный ВСУ, подозреваемый в убийстве женщин в Курской области, арестован

Военный ВСУ, подозреваемый в убийстве шести женщин в Курской области, арестован

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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КУРСК, 25 янв — РИА Новости. Суд в Курске арестовал военнослужащего ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале.
"Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу 26-летнего военнослужащего ВФУ, подозреваемого в совершении особо тяжкого и тяжких преступлений в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области", — говорится в сообщении.
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16 января, 20:05
Уточняется, что арестован "Евгений Фабрисенко, военнослужащий штурмовой бригады ВФУ". Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку") и пп. "а", "б" ч. 2 ст. 131, пп. "а", б" ст. 132 УК РФ ("Преступления против половой неприкосновенности").
По версии следствия, Фабрисенко с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли государственной границу РФ и в период с 29 сентября по 1 октября "совершили убийство не менее шести жителей села Русское Поречное", кроме того, они "совершили преступления против половой неприкосновенности (изнасилования, иные действия сексуального характера, с особой жестокостью) шести лиц женского пола, после чего убили их".
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