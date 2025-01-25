https://ria.ru/20250125/voennyy-1995461790.html

Военный ВСУ, подозреваемый в убийстве женщин в Курской области, арестован

Военный ВСУ, подозреваемый в убийстве женщин в Курской области, арестован - РИА Новости, 25.01.2025

Военный ВСУ, подозреваемый в убийстве женщин в Курской области, арестован

Суд в Курске арестовал военнослужащего ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T14:06:00+03:00

2025-01-25T14:06:00+03:00

2025-01-25T22:06:00+03:00

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 25 янв — РИА Новости. Суд в Курске арестовал военнослужащего ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале."Ленинский районный суд города Курска заключил под стражу 26-летнего военнослужащего ВФУ, подозреваемого в совершении особо тяжкого и тяжких преступлений в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области", — говорится в сообщении.Уточняется, что арестован "Евгений Фабрисенко, военнослужащий штурмовой бригады ВФУ". Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку") и пп. "а", "б" ч. 2 ст. 131, пп. "а", б" ст. 132 УК РФ ("Преступления против половой неприкосновенности").По версии следствия, Фабрисенко с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли государственной границу РФ и в период с 29 сентября по 1 октября "совершили убийство не менее шести жителей села Русское Поречное", кроме того, они "совершили преступления против половой неприкосновенности (изнасилования, иные действия сексуального характера, с особой жестокостью) шести лиц женского пола, после чего убили их".

https://ria.ru/20250116/hrw-1994075233.html

https://ria.ru/20241216/vsu-1989458790.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, вооруженные силы украины