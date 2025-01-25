https://ria.ru/20250125/vertolet-1995429802.html
Экипаж вертолета Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.01.2025
Экипаж вертолета Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронетехнику и личный состав украинских... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T05:09:00+03:00
2025-01-25T05:09:00+03:00
2025-01-25T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронетехнику и личный состав украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 54 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин также заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250124/vsu-1995398799.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Экипаж вертолета Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Минобороны: экипаж Ка-52М сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области