Венгрия и Турция назвали действия Украины возмутительными
Венгрия и Турция признали возмутительным нападение Украины на "Турецкий поток"
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Венгрия и Турция признали возмутительным нападение Украины на трубопровод "Турецкий поток", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.
"Мы согласились, что нападки на газопровод "Турецкий поток" скандальны и неприемлемы. Турецкий поток" должен быть защищен всеми доступными средствами", — считает он.
В ЕК прокомментировали атаку Украины на "Турецкий поток"
13 января, 14:56
По словам политика, недопустимо, чтобы Европейский союз и другие международные организации игнорировали нападения, которые угрожают энергетической безопасности стран Центральной Европы. По его мнению, ЕС должен встать на их защиту.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.
По данным Минобороны, 11 января ВСУ попытались атаковать с помощью девяти дронов компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.
Все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции, никто не пострадал. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия атаки и восстановили оборудование.
Позднее 16 января военное ведомство сообщило, что в ответ на действия противника ВС России нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины, одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.