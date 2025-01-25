https://ria.ru/20250125/vengriya-1995470393.html

Венгрия и Турция назвали действия Украины возмутительными

Венгрия и Турция назвали действия Украины возмутительными - РИА Новости, 25.01.2025

Венгрия и Турция назвали действия Украины возмутительными

Венгрия и Турция признали возмутительным нападение Украины на трубопровод "Турецкий поток", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T16:09:00+03:00

2025-01-25T16:09:00+03:00

2025-01-25T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Венгрия и Турция признали возмутительным нападение Украины на трубопровод "Турецкий поток", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром."Мы согласились, что нападки на газопровод "Турецкий поток" скандальны и неприемлемы. Турецкий поток" должен быть защищен всеми доступными средствами", — считает он.По словам политика, недопустимо, чтобы Европейский союз и другие международные организации игнорировали нападения, которые угрожают энергетической безопасности стран Центральной Европы. По его мнению, ЕС должен встать на их защиту.Как подчеркнул Сийярто, "Турецкий поток" играет важнейшую роль в снабжении Венгрии природным газом."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.По данным Минобороны, 11 января ВСУ попытались атаковать с помощью девяти дронов компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.Все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции, никто не пострадал. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия атаки и восстановили оборудование.Позднее 16 января военное ведомство сообщило, что в ответ на действия противника ВС России нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины, одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.

https://ria.ru/20250113/ek-1993475814.html

https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994100781.html

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в мире, венгрия, турция, украина, петер сийярто, евросоюз, вооруженные силы украины, газпром