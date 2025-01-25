На Западе назвали важное условие для начала переговоров с Россией
Unherd: для начала переговоров Запад должен разморозить российские активы
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западу придется разморозить российские активы, чтобы переговоры по Украине могли начаться, пишет Unherd.
"Вероятно, Западу придется разморозить российские активы для начала переговоров, но об этом почти не говорят политики и журналисты", — говорится в материале.
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Отмечается, что Запад демонстрирует наивность и незнание, когда верит экономическим аналитикам, дающим неправильную оценку ситуации в России. Кроме того, введением тарифов против Москвы Дональд Трамп навредит своей стране, ведь США закупают у России материалы для атомной энергетики, а новые санкции уже не окажут влияния, подчеркивает автор.
В январе газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника заявила, что если антироссийские санкции утратят силу, Москва сможет получить замороженные активы со счетов бельгийской компании Euroclear на следующий же день.
В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что российская сторона ответит на незаконную конфискацию активов, подчеркивая, что Москва также может не вернуть имеющиеся в России средства западных держателей.