https://ria.ru/20250125/unherd-1995462116.html

На Западе назвали важное условие для начала переговоров с Россией

На Западе назвали важное условие для начала переговоров с Россией - РИА Новости, 25.01.2025

На Западе назвали важное условие для начала переговоров с Россией

Западу придется разморозить российские активы, чтобы переговоры по Украине могли начаться, пишет Unherd. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T14:09:00+03:00

2025-01-25T14:09:00+03:00

2025-01-25T14:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

сша

euroclear

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западу придется разморозить российские активы, чтобы переговоры по Украине могли начаться, пишет Unherd."Вероятно, Западу придется разморозить российские активы для начала переговоров, но об этом почти не говорят политики и журналисты", — говорится в материале.Отмечается, что Запад демонстрирует наивность и незнание, когда верит экономическим аналитикам, дающим неправильную оценку ситуации в России. Кроме того, введением тарифов против Москвы Дональд Трамп навредит своей стране, ведь США закупают у России материалы для атомной энергетики, а новые санкции уже не окажут влияния, подчеркивает автор.В январе газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника заявила, что если антироссийские санкции утратят силу, Москва сможет получить замороженные активы со счетов бельгийской компании Euroclear на следующий же день.В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что российская сторона ответит на незаконную конфискацию активов, подчеркивая, что Москва также может не вернуть имеющиеся в России средства западных держателей.

https://ria.ru/20241223/aktivy-1990900560.html

https://ria.ru/20250125/kellog-1995417289.html

россия

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россия, москва, сша, euroclear