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Украина никогда не войдет в НАТО, заявили в Словакии - РИА Новости, 25.01.2025
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16:13 25.01.2025 (обновлено: 16:18 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995470850.html
Украина никогда не войдет в НАТО, заявили в Словакии
Украина никогда не войдет в НАТО, заявили в Словакии - РИА Новости, 25.01.2025
Украина никогда не войдет в НАТО, заявили в Словакии
Украина никогда не присоединится к НАТО, а с вступлением в Евросоюз у Киева будут огромные проблемы, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T16:13:00+03:00
2025-01-25T16:18:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Украина никогда не присоединится к НАТО, а с вступлением в Евросоюз у Киева будут огромные проблемы, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Украина никогда не будет в НАТО, а если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то у нее будут и огромные проблемы с вступлением в Европейский союз", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20250122/fitso-1995021011.html
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в мире, украина, киев, молдавия, роберт фицо, евросоюз, нато, словакия, россия
В мире, Украина, Киев, Молдавия, Роберт Фицо, Евросоюз, НАТО, Словакия, Россия
Украина никогда не войдет в НАТО, заявили в Словакии

Фицо: Украина никогда не войдет в НАТО, а с вступлением в ЕС будут проблемы

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Украина никогда не присоединится к НАТО, а с вступлением в Евросоюз у Киева будут огромные проблемы, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Украина никогда не будет в НАТО, а если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то у нее будут и огромные проблемы с вступлением в Европейский союз", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Фицо послал оппозицию к черту
22 января, 17:43
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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