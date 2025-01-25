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Премьер Словакии считает, что Украина потеряет треть территории - РИА Новости, 25.01.2025
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15:41 25.01.2025 (обновлено: 18:19 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995469268.html
Премьер Словакии считает, что Украина потеряет треть территории
Премьер Словакии считает, что Украина потеряет треть территории - РИА Новости, 25.01.2025
Премьер Словакии считает, что Украина потеряет треть территории
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по-прежнему считает, что Украина в результате конфликта потеряет треть территории и должна будет согласиться с присутствием РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:41:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по-прежнему считает, что Украина в результате конфликта потеряет треть территории и должна будет согласиться с присутствием иностранных войск. "Скажу еще раз: с Украиной все кончится так, что она потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками. Это стоило за четыре года войны Зеленскому и его администрации десятки и сотни тысяч погибших? Это вопрос, на который должны будут ответить граждане Украины в ближайшее время", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". По его словам, гражданам Украины в будущем придется ответить на вопрос: стоил ли такой результат жизней тех людей, которые погибли в ходе конфликта.Он также отметил, что Украина позволила Западу использовать себя, чтобы развязать конфликт с Россией.В декабре 2024 года Фицо говорил, что Украина заплатит за "западную авантюру" своей территорией и присутствием иностранных войск. Он заявлял, что Украина может потерять треть своей территории. По его мнению, приглашение в НАТО Киев также не получит.
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В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, НАТО
Премьер Словакии считает, что Украина потеряет треть территории

Премьер Словакии Фицо: Украина в результате конфликта потеряет треть территории

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по-прежнему считает, что Украина в результате конфликта потеряет треть территории и должна будет согласиться с присутствием иностранных войск.
"Скажу еще раз: с Украиной все кончится так, что она потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками. Это стоило за четыре года войны Зеленскому и его администрации десятки и сотни тысяч погибших? Это вопрос, на который должны будут ответить граждане Украины в ближайшее время", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
По его словам, гражданам Украины в будущем придется ответить на вопрос: стоил ли такой результат жизней тех людей, которые погибли в ходе конфликта.
Он также отметил, что Украина позволила Западу использовать себя, чтобы развязать конфликт с Россией.
В декабре 2024 года Фицо говорил, что Украина заплатит за "западную авантюру" своей территорией и присутствием иностранных войск. Он заявлял, что Украина может потерять треть своей территории. По его мнению, приглашение в НАТО Киев также не получит.
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