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В Киеве объявили о страшном для молодых украинцев решении
В Киеве объявили о страшном для молодых украинцев решении - РИА Новости, 25.01.2025
В Киеве объявили о страшном для молодых украинцев решении
В ближайшие дни офис Владимира Зеленского предложит поправки в законодательство о снижении возраста призыва на Украине, сообщает "Политика страны" со ссылкой на РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:31:00+03:00
2025-01-25T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В ближайшие дни офис Владимира Зеленского предложит поправки в законодательство о снижении возраста призыва на Украине, сообщает "Политика страны" со ссылкой на советника военного департамента ведомства Николая Щура."Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация", — утверждает Щур.По его словам, участие в работе над поправками принимали представители украинских Министерства обороны, Генерального штаба, а также общественных организаций.Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.Весной прошлого года украинский политик подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.В четверг представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге в Киеве, что тема дальнейшего снижения возраста мобилизации будет обсуждаться с новой администрацией США.
https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995442682.html
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В Киеве объявили о страшном для молодых украинцев решении
Щур: офис Зеленского в ближайшие дни предложит снизить возраст мобилизации в ВСУ