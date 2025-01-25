https://ria.ru/20250125/ukraina-1995435938.html

В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2025

В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Киевской области, а также в нескольких районах Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T08:52:00+03:00

2025-01-25T08:52:00+03:00

2025-01-25T08:52:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Киевской области, а также в нескольких районах Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу тревога в указанных регионах уже звучала, спустя некоторое время ее отменили. По данным ресурса, тревогу в Киевской области объявили в 7.30 мск. Спустя пару минут тревога расширилась на несколько районов Черкасской области.

https://ria.ru/20250125/ukraina-1995432499.html

киевская область

черкасская область

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Варвара Скокшина

в мире, киевская область, черкасская область, украина