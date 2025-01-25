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В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2025
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08:52 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995435938.html
В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2025
В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Киевской области, а также в нескольких районах Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T08:52:00+03:00
2025-01-25T08:52:00+03:00
в мире
киевская область
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украина
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Киевской области, а также в нескольких районах Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу тревога в указанных регионах уже звучала, спустя некоторое время ее отменили. По данным ресурса, тревогу в Киевской области объявили в 7.30 мск. Спустя пару минут тревога расширилась на несколько районов Черкасской области.
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995432499.html
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в мире, киевская область, черкасская область, украина
В мире, Киевская область, Черкасская область, Украина
В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Киевской области, а также в нескольких районах Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в субботу тревога в указанных регионах уже звучала, спустя некоторое время ее отменили.
По данным ресурса, тревогу в Киевской области объявили в 7.30 мск. Спустя пару минут тревога расширилась на несколько районов Черкасской области.
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