https://ria.ru/20250125/ukraina-1995435938.html
В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2025
В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Киевской области, а также в нескольких районах Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T08:52:00+03:00
2025-01-25T08:52:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Киевской области, а также в нескольких районах Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу тревога в указанных регионах уже звучала, спустя некоторое время ее отменили. По данным ресурса, тревогу в Киевской области объявили в 7.30 мск. Спустя пару минут тревога расширилась на несколько районов Черкасской области.
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995432499.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, черкасская область, украина
В мире, Киевская область, Черкасская область, Украина
В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу