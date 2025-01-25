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На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области - РИА Новости, 25.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:42 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995433040.html
На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области
На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области - РИА Новости, 25.01.2025
На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области
Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению производственного предприятия в Киевской области. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T07:42:00+03:00
2025-01-25T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киевская область
киев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению производственного предприятия в Киевской области. "В (одном из районов Киевской области - ред.) в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 квадратных метров. Пожар ликвидирован", - написал в Telegram-канале врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Более подробную информацию предоставят позже, заверил чиновник. Накануне украинский 24-й канал сообщал о серии взрывов в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в пригороде столицы.
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украина
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украина, киевская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область, Киев
На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области

Работа ПВО привела к повреждению производственного объекта на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению производственного предприятия в Киевской области.
"В (одном из районов Киевской области - ред.) в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 квадратных метров. Пожар ликвидирован", - написал в Telegram-канале врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Более подробную информацию предоставят позже, заверил чиновник.
Накануне украинский 24-й канал сообщал о серии взрывов в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в пригороде столицы.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевская областьКиев
 
 
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