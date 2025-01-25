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На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области
На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области - РИА Новости, 25.01.2025
На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области
Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению производственного предприятия в Киевской области. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T07:42:00+03:00
2025-01-25T07:42:00+03:00
2025-01-25T07:42:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению производственного предприятия в Киевской области. "В (одном из районов Киевской области - ред.) в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 квадратных метров. Пожар ликвидирован", - написал в Telegram-канале врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Более подробную информацию предоставят позже, заверил чиновник. Накануне украинский 24-й канал сообщал о серии взрывов в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в пригороде столицы.
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украина, киевская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область, Киев
На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области
Работа ПВО привела к повреждению производственного объекта на Украине