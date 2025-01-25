https://ria.ru/20250125/ukraina-1995433040.html

На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области

На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области - РИА Новости, 25.01.2025

На Украине заявили о повреждении предприятия из-за ПВО в Киевской области

Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению производственного предприятия в Киевской области. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T07:42:00+03:00

2025-01-25T07:42:00+03:00

2025-01-25T07:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киевская область

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895341715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc04ccf04bbff8b330f18cce077102a.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению производственного предприятия в Киевской области. "В (одном из районов Киевской области - ред.) в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 квадратных метров. Пожар ликвидирован", - написал в Telegram-канале врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Более подробную информацию предоставят позже, заверил чиновник. Накануне украинский 24-й канал сообщал о серии взрывов в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в пригороде столицы.

https://ria.ru/20250125/minoborony-1995429979.html

украина

киевская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киевская область, киев