https://ria.ru/20250125/ukraina-1995432499.html

"Поджимает время": в Германии сделали пророческое для Украины заявление

"Поджимает время": в Германии сделали пророческое для Украины заявление - РИА Новости, 25.01.2025

"Поджимает время": в Германии сделали пророческое для Украины заявление

Российская армия успешно продвигается вперед, а у Украины все меньше времени, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Такое мнение выразил полковник австрийских... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T07:22:00+03:00

2025-01-25T07:22:00+03:00

2025-01-25T07:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российская армия успешно продвигается вперед, а у Украины все меньше времени, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Такое мнение выразил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью телеканалу ZDF."Время играет на Россию, а Украину — поджимает. Украина проигрывает эту войну", — сказал он, подчеркнув, что ВС России занимают все больше территорий с каждым днем. Особенно, на Донбассе.По словам военного, переговоры, за которые выступает как Россия, так и США, будут тщательно подготовлены, но не факт, что стороны будут принимать во внимание европейские интересы и будет ли вообще учтена позиция Украины."Вопрос в том, будет ли то, о чем велись переговоры, в ущерб Украине и будет ли Европа иметь право голоса", — усомнился эксперт.Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться даже раньше, чем в ближайшие полгода. До этого он обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995061598.html

https://ria.ru/20250124/de-1995263385.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, маркус райснер, нато