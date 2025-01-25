"Поджимает время": в Германии сделали пророческое для Украины заявление

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Полковник Райснер: у Украины все меньше времени для изменения ситуации на фронте
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российская армия успешно продвигается вперед, а у Украины все меньше времени, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Такое мнение выразил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью телеканалу ZDF.
По словам военного, переговоры, за которые выступает как Россия, так и США, будут тщательно подготовлены, но не факт, что стороны будут принимать во внимание европейские интересы и будет ли вообще учтена позиция Украины.
"Вопрос в том, будет ли то, о чем велись переговоры, в ущерб Украине и будет ли Европа иметь право голоса", — усомнился эксперт.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться даже раньше, чем в ближайшие полгода. До этого он обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.