https://ria.ru/20250125/udar-1995455644.html

ВС России нанесли удар в районе ж/д станции в Сумах

ВС России нанесли удар в районе ж/д станции в Сумах - РИА Новости, 25.01.2025

ВС России нанесли удар в районе ж/д станции в Сумах

Удар нанесен в районе железнодорожной станции Басы на юго-востоке Сум, где расположены объекты оборонпрома ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T13:10:00+03:00

2025-01-25T13:10:00+03:00

2025-01-25T13:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

оборонпром

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Удар нанесен в районе железнодорожной станции Басы на юго-востоке Сум, где расположены объекты оборонпрома ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."В Сумах прилёт был в районе одной ж/д станции Басы в юго-восточной части города, где расположено множество производственных и складских помещений, задействованных бандеровцами в оборонной промышленности", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, оборонпром