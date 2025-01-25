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ВС России нанесли удар в районе ж/д станции в Сумах - РИА Новости, 25.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 25.01.2025 (обновлено: 13:17 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/udar-1995455644.html
ВС России нанесли удар в районе ж/д станции в Сумах
ВС России нанесли удар в районе ж/д станции в Сумах - РИА Новости, 25.01.2025
ВС России нанесли удар в районе ж/д станции в Сумах
Удар нанесен в районе железнодорожной станции Басы на юго-востоке Сум, где расположены объекты оборонпрома ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:10:00+03:00
2025-01-25T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
оборонпром
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Удар нанесен в районе железнодорожной станции Басы на юго-востоке Сум, где расположены объекты оборонпрома ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."В Сумах прилёт был в районе одной ж/д станции Басы в юго-восточной части города, где расположено множество производственных и складских помещений, задействованных бандеровцами в оборонной промышленности", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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вооруженные силы рф, оборонпром
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Оборонпром
ВС России нанесли удар в районе ж/д станции в Сумах

ВС России нанесли удар в районе ж/д станции Басы в Сумах

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Удар нанесен в районе железнодорожной станции Басы на юго-востоке Сум, где расположены объекты оборонпрома ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Сумах прилёт был в районе одной ж/д станции Басы в юго-восточной части города, где расположено множество производственных и складских помещений, задействованных бандеровцами в оборонной промышленности", - заявил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФОборонпром
 
 
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