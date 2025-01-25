Участники СВО получат приоритет при распределении путевок в хадж
Участникам СВО и их семьям дадут приоритет при распределении путевок в хадж
© AP Photo / Rafiq MaqboolПаломники во время хаджа
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Паломники во время хаджа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Приоритет при распределении благотворительных путевок в Саудовскую Аравию в этом году будет отдаваться участникам СВО и членам их семей, сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ).
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"Пять тысяч отечественных мусульман совершат в 2025 году хадж по благотворительной линии. Один из благотворителей выделил средства для оплаты пяти тысяч путевок в паломничество. Приоритет при распределении этих путевок в паломничество в Мекку и Медину среди российских мусульман (Саудовская Аравия) будет у участников СВО и их семей", - рассказал в Соборной мечети Москвы во время пятничной молитвы глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин.
По его словам, 2,5 тысячи путевок мусульманская организация распределит по религиозным организациям, находящихся в составе ДУМ РФ в 60 регионах России, другая половина предназначена для жителей Республики Дагестан.
"Помимо ветеранов СВО, членов семей участников и погибших на СВО, обладателями путевок станут имамы и проповедники, активисты общин и мечетей", - сказал муфтий.
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