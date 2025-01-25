https://ria.ru/20250125/uchastniki-1995445983.html

Участники СВО получат приоритет при распределении путевок в хадж

Участники СВО получат приоритет при распределении путевок в хадж - РИА Новости, 25.01.2025

Участники СВО получат приоритет при распределении путевок в хадж

Приоритет при распределении благотворительных путевок в Саудовскую Аравию в этом году будет отдаваться участникам СВО и членам их семей, сообщил председатель... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T10:42:00+03:00

2025-01-25T10:42:00+03:00

2025-01-25T10:42:00+03:00

религия

россия

саудовская аравия

мекка

равиль гайнутдин

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Приоритет при распределении благотворительных путевок в Саудовскую Аравию в этом году будет отдаваться участникам СВО и членам их семей, сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ). "Пять тысяч отечественных мусульман совершат в 2025 году хадж по благотворительной линии. Один из благотворителей выделил средства для оплаты пяти тысяч путевок в паломничество. Приоритет при распределении этих путевок в паломничество в Мекку и Медину среди российских мусульман (Саудовская Аравия) будет у участников СВО и их семей", - рассказал в Соборной мечети Москвы во время пятничной молитвы глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин. По его словам, 2,5 тысячи путевок мусульманская организация распределит по религиозным организациям, находящихся в составе ДУМ РФ в 60 регионах России, другая половина предназначена для жителей Республики Дагестан. "Помимо ветеранов СВО, членов семей участников и погибших на СВО, обладателями путевок станут имамы и проповедники, активисты общин и мечетей", - сказал муфтий.

https://ria.ru/20250122/palomnichestvo-1995033530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, саудовская аравия, мекка, равиль гайнутдин