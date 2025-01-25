https://ria.ru/20250125/tusk-1995488505.html
Сийярто назвал Туска агентом Сороса
Сийярто назвал Туска агентом Сороса - РИА Новости, 25.01.2025
Сийярто назвал Туска агентом Сороса
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал премьер-министра Польши Дональда Туска "агентом Сороса" после его угроз... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T19:51:00+03:00
2025-01-25T19:51:00+03:00
2025-01-25T19:51:00+03:00
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петер сийярто
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турецкий поток
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 25 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал премьер-министра Польши Дональда Туска "агентом Сороса" после его угроз венгерскому премьер-министру Виктору Орбану и подчеркнул, что венгерское правительство играет "за сборную Венгрии". Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил "последствиями" премьеру Венгрии Виктору Орбану, если тот заблокирует очередные антироссийские санкции, и обвинил его в том, что он якобы "играет в команде" России. "Может, агенту Сороса, это трудно понять, но когда дело касается команд, мы играем за сборную Венгрии. Поэтому мы представляем венгерские интересы: мы не готовы продолжать платить за чужие войны и не позволим никому ставить под угрозу безопасность нашего энергоснабжения. Потому что для нас Венгрия на первом месте", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Ранее Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250125/zaharova-1995487700.html
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венгрия, россия, польша, виктор орбан, петер сийярто, дональд туск, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире, транзит газа через украину
Венгрия, Россия, Польша, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Дональд Туск, Турецкий поток, Санкции в отношении России, В мире, транзит газа через Украину
Сийярто назвал Туска агентом Сороса
Сийярто назвал Туска агентом Сороса после его угроз премьеру Венгрии Орбану