https://ria.ru/20250125/tusk-1995475822.html

Туск пригрозил Орбану последствиями за блокировку антироссийских санкций

Туск пригрозил Орбану последствиями за блокировку антироссийских санкций - РИА Новости, 25.01.2025

Туск пригрозил Орбану последствиями за блокировку антироссийских санкций

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил "последствиями" премьеру Венгрии Виктору Орбану, если тот заблокирует очередные антироссийские санкции. РИА Новости, 25.01.2025

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2025-01-25T17:15:00+03:00

венгрия

россия

польша

виктор орбан

дональд туск

турецкий поток

санкции в отношении россии

в мире

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ВАРШАВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил "последствиями" премьеру Венгрии Виктору Орбану, если тот заблокирует очередные антироссийские санкции. "Если премьер-министр Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой момент войны, будет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта", - написал Туск на платформе Х. Ранее Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.

https://ria.ru/20250122/orban-1994904252.html

венгрия

россия

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венгрия, россия, польша, виктор орбан, дональд туск, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире