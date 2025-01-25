https://ria.ru/20250125/turtsiya-1995463967.html

Из-под завалов обрушившегося дома в Турции извлекли тела двух человек

Из-под завалов обрушившегося дома в Турции извлекли тела двух человек - РИА Новости, 25.01.2025

Из-под завалов обрушившегося дома в Турции извлекли тела двух человек

Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил, что из-под завалов обрушившегося дома в Конье извлечены тела двух человек, состояние трех раненых удовлетворительное,... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T14:27:00+03:00

2025-01-25T14:27:00+03:00

2025-01-25T14:27:00+03:00

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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил, что из-под завалов обрушившегося дома в Конье извлечены тела двух человек, состояние трех раненых удовлетворительное, поисковые работы завершились. Вечером в пятницу четырехэтажный дом обрушился в турецкой провинции Конья, причина неизвестна. По факту инцидента были задержаны четыре человека. "У нас была информация, что под завалами находятся пять человек. К сожалению, у нас двое погибших. Состояние трех раненых нормальное, мы их посетили в больницах. Сейчас мы завершаем поисковые работы", - заявил Ерликая журналистам.

https://ria.ru/20250122/pozhar-1995035392.html

конья (провинция)

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в мире, конья (провинция), турция