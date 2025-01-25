https://ria.ru/20250125/turtsiya-1995463967.html
Из-под завалов обрушившегося дома в Турции извлекли тела двух человек
Из-под завалов обрушившегося дома в Турции извлекли тела двух человек - РИА Новости, 25.01.2025
Из-под завалов обрушившегося дома в Турции извлекли тела двух человек
Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил, что из-под завалов обрушившегося дома в Конье извлечены тела двух человек, состояние трех раненых удовлетворительное,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:27:00+03:00
2025-01-25T14:27:00+03:00
2025-01-25T14:27:00+03:00
в мире
конья (провинция)
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995403372_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_7048464fc901464780d99d80671839d8.jpg
АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил, что из-под завалов обрушившегося дома в Конье извлечены тела двух человек, состояние трех раненых удовлетворительное, поисковые работы завершились. Вечером в пятницу четырехэтажный дом обрушился в турецкой провинции Конья, причина неизвестна. По факту инцидента были задержаны четыре человека. "У нас была информация, что под завалами находятся пять человек. К сожалению, у нас двое погибших. Состояние трех раненых нормальное, мы их посетили в больницах. Сейчас мы завершаем поисковые работы", - заявил Ерликая журналистам.
https://ria.ru/20250122/pozhar-1995035392.html
конья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995403372_200:0:1399:899_1920x0_80_0_0_d5b88b9bc8e22f55a5e6cfacd9c295ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, конья (провинция), турция
В мире, Конья (провинция), Турция
Из-под завалов обрушившегося дома в Турции извлекли тела двух человек
Глава МВД Турции Ерликая: из-под завалов дома в Конье извлекли тела двух человек