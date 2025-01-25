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Из-под завалов обрушившегося дома в Турции извлекли тела двух человек - РИА Новости, 25.01.2025
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14:27 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/turtsiya-1995463967.html
Из-под завалов обрушившегося дома в Турции извлекли тела двух человек
Из-под завалов обрушившегося дома в Турции извлекли тела двух человек - РИА Новости, 25.01.2025
Из-под завалов обрушившегося дома в Турции извлекли тела двух человек
Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил, что из-под завалов обрушившегося дома в Конье извлечены тела двух человек, состояние трех раненых удовлетворительное,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:27:00+03:00
2025-01-25T14:27:00+03:00
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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил, что из-под завалов обрушившегося дома в Конье извлечены тела двух человек, состояние трех раненых удовлетворительное, поисковые работы завершились. Вечером в пятницу четырехэтажный дом обрушился в турецкой провинции Конья, причина неизвестна. По факту инцидента были задержаны четыре человека. "У нас была информация, что под завалами находятся пять человек. К сожалению, у нас двое погибших. Состояние трех раненых нормальное, мы их посетили в больницах. Сейчас мы завершаем поисковые работы", - заявил Ерликая журналистам.
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в мире, конья (провинция), турция
В мире, Конья (провинция), Турция
Из-под завалов обрушившегося дома в Турции извлекли тела двух человек

Глава МВД Турции Ерликая: из-под завалов дома в Конье извлекли тела двух человек

© Фото : соцсетиМесто обрушения трехэтажного жилого дома в турецкой провинции Конья
Место обрушения трехэтажного жилого дома в турецкой провинции Конья - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : соцсети
Место обрушения трехэтажного жилого дома в турецкой провинции Конья
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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил, что из-под завалов обрушившегося дома в Конье извлечены тела двух человек, состояние трех раненых удовлетворительное, поисковые работы завершились.
Вечером в пятницу четырехэтажный дом обрушился в турецкой провинции Конья, причина неизвестна. По факту инцидента были задержаны четыре человека.
"У нас была информация, что под завалами находятся пять человек. К сожалению, у нас двое погибших. Состояние трех раненых нормальное, мы их посетили в больницах. Сейчас мы завершаем поисковые работы", - заявил Ерликая журналистам.
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