https://ria.ru/20250125/turtsija-1995449197.html

В Турции более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Турции более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.01.2025

В Турции более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

Более двадцати человек получили ранения в ДТП с автобусом, ехавшим на фестиваль в турецком Измире, сообщает газета Cumhuriyet. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T11:25:00+03:00

2025-01-25T11:25:00+03:00

2025-01-25T11:25:00+03:00

в мире

измир

турция

cumhuriyet

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg

АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Более двадцати человек получили ранения в ДТП с автобусом, ехавшим на фестиваль в турецком Измире, сообщает газета Cumhuriyet. "В районе Герменчик (Айдын, на западе Турции) туристический микроавтобус, направлявшийся на фестиваль в Измир, перевернулся на скользкой от дождя дороге. В результате аварии пострадали 23 человека. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы", - пишет издание. На место выехало большое число полицейских и бригад скорой помощи.

https://ria.ru/20240503/turtsiya-1943603893.html

измир

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, измир, турция, cumhuriyet