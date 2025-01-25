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В Турции более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.01.2025
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11:25 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/turtsija-1995449197.html
В Турции более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
В Турции более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.01.2025
В Турции более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
Более двадцати человек получили ранения в ДТП с автобусом, ехавшим на фестиваль в турецком Измире, сообщает газета Cumhuriyet. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T11:25:00+03:00
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в мире
измир
турция
cumhuriyet
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АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Более двадцати человек получили ранения в ДТП с автобусом, ехавшим на фестиваль в турецком Измире, сообщает газета Cumhuriyet. "В районе Герменчик (Айдын, на западе Турции) туристический микроавтобус, направлявшийся на фестиваль в Измир, перевернулся на скользкой от дождя дороге. В результате аварии пострадали 23 человека. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы", - пишет издание. На место выехало большое число полицейских и бригад скорой помощи.
https://ria.ru/20240503/turtsiya-1943603893.html
измир
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в мире, измир, турция, cumhuriyet
В мире, Измир, Турция, Cumhuriyet
В Турции более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

Cumhuriyet: более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на фестивале в Измире

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Более двадцати человек получили ранения в ДТП с автобусом, ехавшим на фестиваль в турецком Измире, сообщает газета Cumhuriyet.
"В районе Герменчик (Айдын, на западе Турции) туристический микроавтобус, направлявшийся на фестиваль в Измир, перевернулся на скользкой от дождя дороге. В результате аварии пострадали 23 человека. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы", - пишет издание.
На место выехало большое число полицейских и бригад скорой помощи.
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В миреИзмирТурцияCumhuriyet
 
 
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