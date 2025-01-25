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В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ словами "Баба-яга против" - РИА Новости, 25.01.2025
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16:13 25.01.2025 (обновлено: 22:02 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/tsik-1995470684.html
В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ словами "Баба-яга против"
В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ словами "Баба-яга против" - РИА Новости, 25.01.2025
В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ словами "Баба-яга против"
Заявления БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Белоруссии можно описать фразой "все за, а Баба Яга против", сыронизировал председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T16:13:00+03:00
2025-01-25T22:02:00+03:00
в мире
белоруссия
москва
игорь карпенко
александр лукашенко
олег гайдукевич
обсе
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МИНСК, 25 янв — РИА Новости. Заявления БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Белоруссии можно описать фразой "все за, а Баба Яга против", сыронизировал председатель ЦИК республики Игорь Карпенко."Это, знаете, был такой мультик в 80-е годы, когда Олимпиада была в Москве. Мультик был "Все за, а Баба-яга против". Эти люди, которые оттуда, из-за нескольких тысяч километров, говорят, что выборы, которые еще не прошли, они недействительные", — заявил Карпенко на брифинге к субботу, комментируя сообщения БДИПЧ ОБСЕ о том, что бюро сожалеет, что не приедет наблюдать на выборы в Белоруссию. Он сослался на заявления директора БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан, по мнению которой из-за отсутствия наблюдателей от этой структуры Белоруссия останется без "независимой оценки", и выразил недоумение тем, кто дал полномочия БДИПЧ ОБСЕ быть "главной структурой по оценке выборов".С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день голосования. Миссия наблюдателей от СНГ ведет мониторинг этой кампании.Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250125/belorussiya-1995466536.html
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в мире, белоруссия, москва, игорь карпенко, александр лукашенко, олег гайдукевич, обсе, снг, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Москва, Игорь Карпенко, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, ОБСЕ, СНГ, Выборы президента Белоруссии — 2025
В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ словами "Баба-яга против"

ЦИК Белоруссии описал заявления БДИПЧ ОБСЕ фразой "все за, а Баба-яга против"

© Sputnik | Перейти в медиабанкГлава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко
Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 янв — РИА Новости. Заявления БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Белоруссии можно описать фразой "все за, а Баба Яга против", сыронизировал председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.
"Это, знаете, был такой мультик в 80-е годы, когда Олимпиада была в Москве. Мультик был "Все за, а Баба-яга против". Эти люди, которые оттуда, из-за нескольких тысяч километров, говорят, что выборы, которые еще не прошли, они недействительные", — заявил Карпенко на брифинге к субботу, комментируя сообщения БДИПЧ ОБСЕ о том, что бюро сожалеет, что не приедет наблюдать на выборы в Белоруссию.
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Вчера, 15:07
Он сослался на заявления директора БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан, по мнению которой из-за отсутствия наблюдателей от этой структуры Белоруссия останется без "независимой оценки", и выразил недоумение тем, кто дал полномочия БДИПЧ ОБСЕ быть "главной структурой по оценке выборов".
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день голосования. Миссия наблюдателей от СНГ ведет мониторинг этой кампании.
Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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В миреБелоруссияМоскваИгорь КарпенкоАлександр ЛукашенкоОлег ГайдукевичОБСЕСНГВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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