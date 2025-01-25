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В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ словами "Баба-яга против"

В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ словами "Баба-яга против" - РИА Новости, 25.01.2025

В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ словами "Баба-яга против"

Заявления БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Белоруссии можно описать фразой "все за, а Баба Яга против", сыронизировал председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T16:13:00+03:00

2025-01-25T16:13:00+03:00

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МИНСК, 25 янв — РИА Новости. Заявления БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Белоруссии можно описать фразой "все за, а Баба Яга против", сыронизировал председатель ЦИК республики Игорь Карпенко."Это, знаете, был такой мультик в 80-е годы, когда Олимпиада была в Москве. Мультик был "Все за, а Баба-яга против". Эти люди, которые оттуда, из-за нескольких тысяч километров, говорят, что выборы, которые еще не прошли, они недействительные", — заявил Карпенко на брифинге к субботу, комментируя сообщения БДИПЧ ОБСЕ о том, что бюро сожалеет, что не приедет наблюдать на выборы в Белоруссию. Он сослался на заявления директора БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан, по мнению которой из-за отсутствия наблюдателей от этой структуры Белоруссия останется без "независимой оценки", и выразил недоумение тем, кто дал полномочия БДИПЧ ОБСЕ быть "главной структурой по оценке выборов".С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день голосования. Миссия наблюдателей от СНГ ведет мониторинг этой кампании.Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250125/belorussiya-1995466536.html

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