https://ria.ru/20250125/tsentr-1995452591.html
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.01.2025
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 550... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:26:00+03:00
2025-01-25T12:26:00+03:00
2025-01-25T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991032877_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b89848ac7df4ff888c0664ee31551d5c.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 550 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Зеленое, Лысовка, Крымское, Петровка, Дзержинск, Нововасилевка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 550 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991032877_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ef65b96cbdc0ffdf7ec25512d4e9a84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи
ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Центр"