https://ria.ru/20250125/tsentr-1995452591.html

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.01.2025

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 550... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:26:00+03:00

2025-01-25T12:26:00+03:00

2025-01-25T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991032877_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b89848ac7df4ff888c0664ee31551d5c.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 550 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Зеленое, Лысовка, Крымское, Петровка, Дзержинск, Нововасилевка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 550 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины