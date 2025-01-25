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Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.01.2025
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12:26 25.01.2025 (обновлено: 12:33 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/tsentr-1995452591.html
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.01.2025
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 550... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:26:00+03:00
2025-01-25T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 550 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Зеленое, Лысовка, Крымское, Петровка, Дзержинск, Нововасилевка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 550 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи

ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 550 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Зеленое, Лысовка, Крымское, Петровка, Дзержинск, Нововасилевка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 550 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
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