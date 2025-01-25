Зеленский нашел новый способ заработать на транзите газа
Зеленский заявил, что в Давосе обсудил с Алиевым транзит газа из Азербайджана
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Давосе обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу через Украину.
"Я говорил с президентом Азербайджана Алиевым на встрече в Давосе. Азербайджан имеет свои большие запасы газа и сам ведет добычу, его можно экспортировать в наш регион. И это касается не только Молдавии, но и таких стран, как Словакия. Есть газ, есть маршруты поставки из Азербайджана", — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.
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Как заявил Зеленский журналистам после пресс-конференции, для транзита можно было бы использовать украинскую ГТС.
"Мы можем быстро подписать договор, если будет политическая воля", — цитирует его Bloomberg.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.