https://ria.ru/20250125/tranzit-1995486428.html

Зеленский нашел новый способ заработать на транзите газа

Зеленский нашел новый способ заработать на транзите газа - РИА Новости, 25.01.2025

Зеленский нашел новый способ заработать на транзите газа

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Давосе обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу через... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T19:17:00+03:00

2025-01-25T19:17:00+03:00

2025-01-25T23:36:00+03:00

молдавия

азербайджан

украина

владимир зеленский

ильхам алиев

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национальный антитеррористический комитет рф

нафтогаз украины

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Давосе обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу через Украину."Я говорил с президентом Азербайджана Алиевым на встрече в Давосе. Азербайджан имеет свои большие запасы газа и сам ведет добычу, его можно экспортировать в наш регион. И это касается не только Молдавии, но и таких стран, как Словакия. Есть газ, есть маршруты поставки из Азербайджана", — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.Как заявил Зеленский журналистам после пресс-конференции, для транзита можно было бы использовать украинскую ГТС."Мы можем быстро подписать договор, если будет политическая воля", — цитирует его Bloomberg.С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250124/moldaviya-1995347640.html

https://ria.ru/20250122/es-1994941585.html

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азербайджан

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молдавия, азербайджан, украина, владимир зеленский, ильхам алиев, майя санду, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, газпром