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Зеленский нашел новый способ заработать на транзите газа - РИА Новости, 25.01.2025
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19:17 25.01.2025 (обновлено: 23:36 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/tranzit-1995486428.html
Зеленский нашел новый способ заработать на транзите газа
Зеленский нашел новый способ заработать на транзите газа - РИА Новости, 25.01.2025
Зеленский нашел новый способ заработать на транзите газа
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Давосе обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу через... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T19:17:00+03:00
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молдавия
азербайджан
украина
владимир зеленский
ильхам алиев
майя санду
национальный антитеррористический комитет рф
нафтогаз украины
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Давосе обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу через Украину."Я говорил с президентом Азербайджана Алиевым на встрече в Давосе. Азербайджан имеет свои большие запасы газа и сам ведет добычу, его можно экспортировать в наш регион. И это касается не только Молдавии, но и таких стран, как Словакия. Есть газ, есть маршруты поставки из Азербайджана", — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.Как заявил Зеленский журналистам после пресс-конференции, для транзита можно было бы использовать украинскую ГТС."Мы можем быстро подписать договор, если будет политическая воля", — цитирует его Bloomberg.С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250124/moldaviya-1995347640.html
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молдавия, азербайджан, украина, владимир зеленский, ильхам алиев, майя санду, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, газпром
Молдавия, Азербайджан, Украина, Владимир Зеленский, Ильхам Алиев, Майя Санду, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины, Газпром
Зеленский нашел новый способ заработать на транзите газа

Зеленский заявил, что в Давосе обсудил с Алиевым транзит газа из Азербайджана

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Давосе обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу через Украину.
"Я говорил с президентом Азербайджана Алиевым на встрече в Давосе. Азербайджан имеет свои большие запасы газа и сам ведет добычу, его можно экспортировать в наш регион. И это касается не только Молдавии, но и таких стран, как Словакия. Есть газ, есть маршруты поставки из Азербайджана", — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.
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Как заявил Зеленский журналистам после пресс-конференции, для транзита можно было бы использовать украинскую ГТС.
"Мы можем быстро подписать договор, если будет политическая воля", — цитирует его Bloomberg.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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МолдавияАзербайджанУкраинаВладимир ЗеленскийИльхам АлиевМайя СандуНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз УкраиныГазпром
 
 
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