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Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб - РИА Новости, 25.01.2025
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22:18 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/tramp-1995496829.html
Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб
Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб - РИА Новости, 25.01.2025
Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб
Президент США Дональд Трамп поручил отменить запрет прежней администрации на поставки Израилю авиабомб весом 2 тысячи фунтов (908 килограммов), сообщает портал... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T22:18:00+03:00
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в мире
сша
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джо байден
дональд трамп
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил отменить запрет прежней администрации на поставки Израилю авиабомб весом 2 тысячи фунтов (908 килограммов), сообщает портал Axios со ссылкой на три израильских источника. "Белый дом Трампа поручил Пентагону снять запрет, наложенный администрацией Байдена на поставку 2000-фунтовых бомб в Израиль", - пишет портал. Источники также уточнили, что 1,8 тысяча авиабомб класса МК-84, хранившихся на складах в США, будут погружены на корабли и доставлены в Израиль "в ближайшие дни". В мае 2024 года экс-президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что если Израиль вторгнется в Рафах на юге сектора Газы, США прекратят поставлять ему артиллерийские снаряды, авиабомбы и другое наступательное оружие. Как отмечает Axios, прекращение поставок коснулось партии авиабомб весом 500 и 2 тысячи фунтов (227 и 908 килограммов).
https://ria.ru/20250124/izrail-1995377725.html
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в мире, сша, израиль, рафах (провинция), джо байден, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Израиль, Рафах (провинция), Джо Байден, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб

Axios: Трамп поручил отменить запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил отменить запрет прежней администрации на поставки Израилю авиабомб весом 2 тысячи фунтов (908 килограммов), сообщает портал Axios со ссылкой на три израильских источника.
"Белый дом Трампа поручил Пентагону снять запрет, наложенный администрацией Байдена на поставку 2000-фунтовых бомб в Израиль", - пишет портал.
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24 января, 18:03
Источники также уточнили, что 1,8 тысяча авиабомб класса МК-84, хранившихся на складах в США, будут погружены на корабли и доставлены в Израиль "в ближайшие дни".
В мае 2024 года экс-президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что если Израиль вторгнется в Рафах на юге сектора Газы, США прекратят поставлять ему артиллерийские снаряды, авиабомбы и другое наступательное оружие. Как отмечает Axios, прекращение поставок коснулось партии авиабомб весом 500 и 2 тысячи фунтов (227 и 908 килограммов).
Освобожденные палестинские заключенные. 25 января 2025 - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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Вчера, 15:42
 
В миреСШАИзраильРафах (провинция)Джо БайденДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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