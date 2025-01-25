https://ria.ru/20250125/tramp-1995496829.html
Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб
Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб - РИА Новости, 25.01.2025
Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб
Президент США Дональд Трамп поручил отменить запрет прежней администрации на поставки Израилю авиабомб весом 2 тысячи фунтов (908 килограммов), сообщает портал... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T22:18:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил отменить запрет прежней администрации на поставки Израилю авиабомб весом 2 тысячи фунтов (908 килограммов), сообщает портал Axios со ссылкой на три израильских источника. "Белый дом Трампа поручил Пентагону снять запрет, наложенный администрацией Байдена на поставку 2000-фунтовых бомб в Израиль", - пишет портал. Источники также уточнили, что 1,8 тысяча авиабомб класса МК-84, хранившихся на складах в США, будут погружены на корабли и доставлены в Израиль "в ближайшие дни". В мае 2024 года экс-президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что если Израиль вторгнется в Рафах на юге сектора Газы, США прекратят поставлять ему артиллерийские снаряды, авиабомбы и другое наступательное оружие. Как отмечает Axios, прекращение поставок коснулось партии авиабомб весом 500 и 2 тысячи фунтов (227 и 908 килограммов).
https://ria.ru/20250124/izrail-1995377725.html
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в мире, сша, израиль, рафах (провинция), джо байден, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Израиль, Рафах (провинция), Джо Байден, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб
Axios: Трамп поручил отменить запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб