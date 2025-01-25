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В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях - РИА Новости, 25.01.2025
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20:59 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/tramp-1995492658.html
В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях
В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях - РИА Новости, 25.01.2025
В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях
Полиция американского штата Флорида задержала мужчину, который писал угрозы в социальных сетях в адрес президента США Дональда Трампа, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T20:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Полиция американского штата Флорида задержала мужчину, который писал угрозы в социальных сетях в адрес президента США Дональда Трампа, сообщается на сайте полиции. Согласно заявлению, опубликованному на сайте полиции города Уэст-Палм-Бич, правоохранительные органы в понедельник начали расследование против 46-летнего Шэннона Аткинса после получения сообщения о публикациях в соцсетях. По данным полиции, мужчину арестовали в пятницу вечером в Уэст-Палм-Бич, также при нем обнаружили кокаин. "Сообщение привело к аресту мужчины из Уэст-Палм-Бич, который угрожал убить президента Трампа в Facebook*... Во время допроса Аткинс признался, что писал посты (с угрозами - ред.) ", - говорится в заявлении полиции. В заявлении добавляется, что мужчине могут грозить обвинения за распространение "письменных сообщений с угрозами убийства или угроз в интернете", а также обвинения за хранение наркотиков.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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в мире, флорида, сша, дональд трамп
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп
В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях

Полиция Флориды задержала мужчину, который в соцсетях угрожал убить Трампа

© AP Photo / Andres KudackПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Andres Kudack
Полиция США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Полиция американского штата Флорида задержала мужчину, который писал угрозы в социальных сетях в адрес президента США Дональда Трампа, сообщается на сайте полиции.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте полиции города Уэст-Палм-Бич, правоохранительные органы в понедельник начали расследование против 46-летнего Шэннона Аткинса после получения сообщения о публикациях в соцсетях. По данным полиции, мужчину арестовали в пятницу вечером в Уэст-Палм-Бич, также при нем обнаружили кокаин.
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"Сообщение привело к аресту мужчины из Уэст-Палм-Бич, который угрожал убить президента Трампа в Facebook*... Во время допроса Аткинс признался, что писал посты (с угрозами - ред.) ", - говорится в заявлении полиции.
В заявлении добавляется, что мужчине могут грозить обвинения за распространение "письменных сообщений с угрозами убийства или угроз в интернете", а также обвинения за хранение наркотиков.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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В миреФлоридаСШАДональд Трамп
 
 
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