https://ria.ru/20250125/tramp-1995492658.html

В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях

В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях - РИА Новости, 25.01.2025

В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях

Полиция американского штата Флорида задержала мужчину, который писал угрозы в социальных сетях в адрес президента США Дональда Трампа, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.01.2025

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Полиция американского штата Флорида задержала мужчину, который писал угрозы в социальных сетях в адрес президента США Дональда Трампа, сообщается на сайте полиции. Согласно заявлению, опубликованному на сайте полиции города Уэст-Палм-Бич, правоохранительные органы в понедельник начали расследование против 46-летнего Шэннона Аткинса после получения сообщения о публикациях в соцсетях. По данным полиции, мужчину арестовали в пятницу вечером в Уэст-Палм-Бич, также при нем обнаружили кокаин. "Сообщение привело к аресту мужчины из Уэст-Палм-Бич, который угрожал убить президента Трампа в Facebook*... Во время допроса Аткинс признался, что писал посты (с угрозами - ред.) ", - говорится в заявлении полиции. В заявлении добавляется, что мужчине могут грозить обвинения за распространение "письменных сообщений с угрозами убийства или угроз в интернете", а также обвинения за хранение наркотиков.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240916/ssha-1972870527.html

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в мире, флорида, сша, дональд трамп