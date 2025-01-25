https://ria.ru/20250125/tramp-1995478502.html

Politico сообщила о первых разногласиях в команде Трампа

Politico сообщила о первых разногласиях в команде Трампа - РИА Новости, 25.01.2025

Politico сообщила о первых разногласиях в команде Трампа

Неопределенность по поводу введения пошлин на иностранную продукцию вызвала первые разногласия в команде президента США Дональда Трампа, утверждает газета... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T17:51:00+03:00

2025-01-25T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Неопределенность по поводу введения пошлин на иностранную продукцию вызвала первые разногласия в команде президента США Дональда Трампа, утверждает газета Politico. "Беспрецедентный уровень неопределенности по поводу пошлин является первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным позициям в отношении политики", — говорится в материале. Отмечается, что после вступления в должность Трамп еще не занялся вопросом пошлин. Как заявили изданию три неназванных источника, знакомых с обсуждениями членов администрации президента, такой подход показывает, что глава государства еще не решил, какими путями и когда будут облагаться пошлины на продукцию. Как подчеркнул один неназванный источник, знакомый с обсуждениями, всеобъемлющие и универсальные пошлины введут в ближайшие пару месяцев. В статье уточняется, что неясность по поводу оставшейся части политики по пошлинам отчасти заключается в том, что Трамп обсуждает этот вопрос с двумя лагерями. В первый лагерь входят кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Скотт Бессент. Они выступают за более плавное и точечное введение ограничений, которое не приведет к повышению инфляции. "Во втором лагере находятся кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир, директор Национального торгового совета Питер Наварро и заместитель главы аппарата по политическим вопросам Стивен Миллер. Они представляют позицию протекционизма, в рамках которой поддерживается введение широкомасштабных пошлин", — добавляет Politico. Один неназванный республиканец, общающийся с администрацией американского лидера по вопросу введения пошлин, также указал изданию, что экономические чиновники Трампа связались с представителями потенциально затронутых отраслей, чтобы понять, какое влияние окажет введение пошлин на иностранную продукцию и как с ним справиться. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить десять процентов к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета The Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html

https://ria.ru/20250125/dugin-1995439270.html

https://ria.ru/20250125/tramp-1995449893.html

сша

китай

канада

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, канада, дональд трамп, стивен миллер, в мире, мексика