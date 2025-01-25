https://ria.ru/20250125/tramp-1995472205.html

Британия может поучиться у Трампа, заявила глава Минфина

Британия может поучиться у Трампа, заявила глава Минфина - РИА Новости, 25.01.2025

Британия может поучиться у Трампа, заявила глава Минфина

Позиция президента США Дональда Трампа может стать примером для Великобритании, считает британский министр финансов Рэйчел Ривз. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T16:23:00+03:00

2025-01-25T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа может стать примером для Великобритании, считает британский министр финансов Рэйчел Ривз. В ходе интервью изданию Times министра спросили, считает ли она, что Британия может поучиться у Дональда Трампа, который неприкрыто продвигает американскую повестку. "Да, я думаю, нам нужен более положительный настрой... Я также дала понять это бизнесу и сказала, что никто, кроме нас, не будет выступать в защиту Британии. Сказать так было не совсем по-британски", - заявила Ривз. По ее словам, Великобритания обладает преимуществами в передовых секторах, таких как ИИ, чистая энергетика и технологии. "Мы не должны приносить извинения за это и не должны быть вежливыми в этом вопросе. Мы должны кричать об этом на каждом углу", - добавила она. Ривз утверждает, что стране надо перестать тормозить и необходимо вернуть "жизненную энергию" для роста экономики и привлечения инвестиций. Комментируя возможное введение таможенных пошлин со стороны США, она заявила, что это принесет ущерб сторонам, повысив цены для потребителей обеих стран. "Президент Трамп обеспокоен из-за стран, которые постоянно сохраняют крупное положительное сальдо в торговле с США... И я могу понять эти опасения, однако Британия не является их причиной. У нас нет положительного торгового сальдо с США. Мы не являемся проблемой, которую они пытаются решить", - заявила она.

https://ria.ru/20250122/es-1994927548.html

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сша, великобритания, дональд трамп, в мире