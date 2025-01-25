https://ria.ru/20250125/tramp-1995449893.html

"Это интересно". На Западе раскрыли правду о заявлениях Трампа об Украине

"Это интересно". На Западе раскрыли правду о заявлениях Трампа об Украине - РИА Новости, 25.01.2025

"Это интересно". На Западе раскрыли правду о заявлениях Трампа об Украине

После недавних заявлений Дональда Трампа о мире на Украине и призывов к России стало понятно, что у он не может остановить конфликт, заявил бывший сотрудник... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T11:43:00+03:00

2025-01-25T11:43:00+03:00

2025-01-25T11:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995439853_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_30745343c86163f8232af639ce03dc6d.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. После недавних заявлений Дональда Трампа о мире на Украине и призывов к России стало понятно, что у он не может остановить конфликт, заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Он (Трамп. — Прим. ред.) выдвинул ультиматум обеим сторонам, чтобы они нашли способ решить конфликт, и это интересно, потому что показывает, что у него самого нет решения", — сказал он.Военный отметил, что Трамп хочет, чтобы Россия и Украина провели переговоры между собой, а США могли полностью отстраниться. Он также добавил, что объявленная Трампом остановка помощи Украине относится только к новым проектам, а все старые планы по поставке оружия продолжат работать.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995427806.html

https://ria.ru/20250125/tramp-1995420679.html

https://ria.ru/20250124/prigovor-1995411392.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп