https://ria.ru/20250125/tramp-1995449893.html
"Это интересно". На Западе раскрыли правду о заявлениях Трампа об Украине
"Это интересно". На Западе раскрыли правду о заявлениях Трампа об Украине - РИА Новости, 25.01.2025
"Это интересно". На Западе раскрыли правду о заявлениях Трампа об Украине
После недавних заявлений Дональда Трампа о мире на Украине и призывов к России стало понятно, что у он не может остановить конфликт, заявил бывший сотрудник... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T11:43:00+03:00
2025-01-25T11:43:00+03:00
2025-01-25T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. После недавних заявлений Дональда Трампа о мире на Украине и призывов к России стало понятно, что у он не может остановить конфликт, заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Он (Трамп. — Прим. ред.) выдвинул ультиматум обеим сторонам, чтобы они нашли способ решить конфликт, и это интересно, потому что показывает, что у него самого нет решения", — сказал он.Военный отметил, что Трамп хочет, чтобы Россия и Украина провели переговоры между собой, а США могли полностью отстраниться. Он также добавил, что объявленная Трампом остановка помощи Украине относится только к новым проектам, а все старые планы по поставке оружия продолжат работать.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250125/tramp-1995427806.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
"Это интересно". На Западе раскрыли правду о заявлениях Трампа об Украине
Полковник Бод: у Трампа нет решения украинского конфликта