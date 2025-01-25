Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп уволил как минимум 12 независимых генинспекторов США - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/tramp-1995433403.html
СМИ: Трамп уволил как минимум 12 независимых генинспекторов США
СМИ: Трамп уволил как минимум 12 независимых генинспекторов США - РИА Новости, 25.01.2025
СМИ: Трамп уволил как минимум 12 независимых генинспекторов США
По меньшей мере 12 генеральных инспекторов федеральных агентств США уволены, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отправленные им электронные письма. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T07:58:00+03:00
2025-01-25T07:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd059c8701156ad25613afefc40d7be1.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. По меньшей мере 12 генеральных инспекторов федеральных агентств США уволены, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отправленные им электронные письма. "В пятницу вечером Белый дом уволил независимых генеральных инспекторов по меньшей мере 12 крупных федеральных агентств", - говорится в материале газеты. По данным издания, информацию о своем "немедленном" увольнении инспекторы получили в электронном письме от директора по персоналу Белого дома. Издание пишет, что на освободившиеся места президент США Дональд Трамп может назначить лояльных себе людей.
https://ria.ru/20250125/tramp-1995420131.html
https://ria.ru/20250124/ssha-1995384275.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922778_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_af407a92360db0e0f97d37d44bc3a900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: Трамп уволил как минимум 12 независимых генинспекторов США

WP: Трамп уволил как минимум 12 независимых генинспекторов США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. По меньшей мере 12 генеральных инспекторов федеральных агентств США уволены, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отправленные им электронные письма.
"В пятницу вечером Белый дом уволил независимых генеральных инспекторов по меньшей мере 12 крупных федеральных агентств", - говорится в материале газеты.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Трамп заявил, что готов разогнать агентство по реагированию на ЧС
01:27
По данным издания, информацию о своем "немедленном" увольнении инспекторы получили в электронном письме от директора по персоналу Белого дома.
Издание пишет, что на освободившиеся места президент США Дональд Трамп может назначить лояльных себе людей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп приостановил работу главного биомедицинского института в США
Вчера, 18:24
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала