https://ria.ru/20250125/tramp-1995433403.html

СМИ: Трамп уволил как минимум 12 независимых генинспекторов США

СМИ: Трамп уволил как минимум 12 независимых генинспекторов США - РИА Новости, 25.01.2025

СМИ: Трамп уволил как минимум 12 независимых генинспекторов США

По меньшей мере 12 генеральных инспекторов федеральных агентств США уволены, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отправленные им электронные письма. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T07:58:00+03:00

2025-01-25T07:58:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. По меньшей мере 12 генеральных инспекторов федеральных агентств США уволены, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отправленные им электронные письма. "В пятницу вечером Белый дом уволил независимых генеральных инспекторов по меньшей мере 12 крупных федеральных агентств", - говорится в материале газеты. По данным издания, информацию о своем "немедленном" увольнении инспекторы получили в электронном письме от директора по персоналу Белого дома. Издание пишет, что на освободившиеся места президент США Дональд Трамп может назначить лояльных себе людей.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995420131.html

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в мире, сша, дональд трамп