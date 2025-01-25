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Трамп пообещал увеличить подачу воды в Лос-Анджелес

Трамп пообещал увеличить подачу воды в Лос-Анджелес - РИА Новости, 25.01.2025

Трамп пообещал увеличить подачу воды в Лос-Анджелес

Президент США Дональд Трамп пообещал увеличить поступление воды в пострадавшие от пожаров районы Лос-Анджелеса и засушливые территории. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T05:54:00+03:00

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2025-01-25T05:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал увеличить поступление воды в пострадавшие от пожаров районы Лос-Анджелеса и засушливые территории. "Если вам это не нужно, скажите. Но я не могу такого представить. Пожарному департаменту очень понравилось. У нас есть много доступной воды. Мы говорим о безлимитной воде, приходящей c запада побережья, частично из Канады. Она поступает естественно уже миллионы лет, она никогда не закончится, не будет недостатка", - сказал Трамп на встрече с местными властями, законодателями от Калифорнии и жителями штата, трансляцию вел Белый дом. Он сообщил, что подписал соответствующие указы. "Поддержите то, что я делаю. Я предполагаю, оно может быть противоречивым, но что противоречивого в отправке воды туда, где засуха", - сказал Трамп. Трамп перелетел с одного побережья на другое, в один день пообщавшись с жителями двух штатов, начав с пострадавшей от ураганов Северной Каролины. Потом он посетил Калифорнию, где пожар уничтожил целые районы Лос-Анджелеса. "Я спросил, сколько гидрантов работало. Большой процент не работал, а те, которые работали, давление было плохим", - сказал президент США. Домашние системы пожаротушения не справились с огнем, добавил он. Указ Трампа предполагает увеличение подачи воды из соседних регионов, увеличение потоков и строительство хранилищ. Еще несколько лет назад руководство округов жаловалось на нехватку воды, плодородная почва была сухой, сказал Трамп. Трамп также потребовал от властей разрешить гражданам самостоятельно убираться и строить без дополнительных согласований. Местное руководство сообщило, что в течение недели люди смогут вернуться в дома. "Они в безопасности. Неделя, вообще-то, это очень долго", - заявил Трамп. Он добавил, что людям не разрешают входить на участки, "хотя там уже нечему гореть", а получение разрешения может занять 18 месяцев, потребовав ускорить бюрократические процедуры. Трамп заявил, что обсуждал ситуацию с ответственными за проведение Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, заявив, что это он добился того решения. Город, который будет принимать Игры, объявили в 2017 году. Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.

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https://ria.ru/20250114/tramp-1993579265.html

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