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В США раскрыли, кто стоит за резкими заявлениями Трампа по Украине
В США раскрыли, кто стоит за резкими заявлениями Трампа по Украине - РИА Новости, 25.01.2025
В США раскрыли, кто стоит за резкими заявлениями Трампа по Украине
Делая резкие заявления об Украине и нападая на Россию, президент США Дональд Трамп ориентируется на данные, которые ему предоставляет ЦРУ. Такое мнение выразил... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T04:09:00+03:00
2025-01-25T04:09:00+03:00
2025-01-25T04:09:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Делая резкие заявления об Украине и нападая на Россию, президент США Дональд Трамп ориентируется на данные, которые ему предоставляет ЦРУ. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Взгляды Трампа по поводу Украины в большей степени, я полагаю, формируются ЦРУ", — считает он.Более того, полагает эксперт, ЦРУ внушает Трампу "ложные представления" об истинном состоянии российской экономики, что может негативно сказаться на переговорном процессе."Трамп должен или заткнуться к чертям, или изменить свою переговорную стратегию", — объяснил Джонсон, подчеркнув, что иначе американский лидер покажет себя абсолютно не разбирающимся в вопросе, особенно — на фоне "зрелой" позиции президента России Владимира Путина, который рассчитывает на диалог, основанный на взаимном уважении.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
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в мире, украина, москва, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Москва, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США раскрыли, кто стоит за резкими заявлениями Трампа по Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: представление Трампа об Украине формирует ЦРУ