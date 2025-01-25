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В США раскрыли, кто стоит за резкими заявлениями Трампа по Украине - РИА Новости, 25.01.2025
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04:09 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/tramp-1995427806.html
В США раскрыли, кто стоит за резкими заявлениями Трампа по Украине
В США раскрыли, кто стоит за резкими заявлениями Трампа по Украине - РИА Новости, 25.01.2025
В США раскрыли, кто стоит за резкими заявлениями Трампа по Украине
Делая резкие заявления об Украине и нападая на Россию, президент США Дональд Трамп ориентируется на данные, которые ему предоставляет ЦРУ. Такое мнение выразил... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T04:09:00+03:00
2025-01-25T04:09:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Делая резкие заявления об Украине и нападая на Россию, президент США Дональд Трамп ориентируется на данные, которые ему предоставляет ЦРУ. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.&quot;Взгляды Трампа по поводу Украины в большей степени, я полагаю, формируются ЦРУ&quot;, — считает он.Более того, полагает эксперт, ЦРУ внушает Трампу "ложные представления" об истинном состоянии российской экономики, что может негативно сказаться на переговорном процессе."Трамп должен или заткнуться к чертям, или изменить свою переговорную стратегию", — объяснил Джонсон, подчеркнув, что иначе американский лидер покажет себя абсолютно не разбирающимся в вопросе, особенно — на фоне "зрелой" позиции президента России Владимира Путина, который рассчитывает на диалог, основанный на взаимном уважении.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
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в мире, украина, москва, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Москва, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США раскрыли, кто стоит за резкими заявлениями Трампа по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: представление Трампа об Украине формирует ЦРУ

© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Делая резкие заявления об Украине и нападая на Россию, президент США Дональд Трамп ориентируется на данные, которые ему предоставляет ЦРУ. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«

"Взгляды Трампа по поводу Украины в большей степени, я полагаю, формируются ЦРУ", — считает он.

Более того, полагает эксперт, ЦРУ внушает Трампу "ложные представления" об истинном состоянии российской экономики, что может негативно сказаться на переговорном процессе.
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"Трамп должен или заткнуться к чертям, или изменить свою переговорную стратегию", — объяснил Джонсон, подчеркнув, что иначе американский лидер покажет себя абсолютно не разбирающимся в вопросе, особенно — на фоне "зрелой" позиции президента России Владимира Путина, который рассчитывает на диалог, основанный на взаимном уважении.
Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
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