https://ria.ru/20250125/tramp-1995427806.html

В США раскрыли, кто стоит за резкими заявлениями Трампа по Украине

В США раскрыли, кто стоит за резкими заявлениями Трампа по Украине - РИА Новости, 25.01.2025

В США раскрыли, кто стоит за резкими заявлениями Трампа по Украине

Делая резкие заявления об Украине и нападая на Россию, президент США Дональд Трамп ориентируется на данные, которые ему предоставляет ЦРУ. Такое мнение выразил... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T04:09:00+03:00

2025-01-25T04:09:00+03:00

2025-01-25T04:09:00+03:00

в мире

украина

москва

россия

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Делая резкие заявления об Украине и нападая на Россию, президент США Дональд Трамп ориентируется на данные, которые ему предоставляет ЦРУ. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Взгляды Трампа по поводу Украины в большей степени, я полагаю, формируются ЦРУ", — считает он.Более того, полагает эксперт, ЦРУ внушает Трампу "ложные представления" об истинном состоянии российской экономики, что может негативно сказаться на переговорном процессе."Трамп должен или заткнуться к чертям, или изменить свою переговорную стратегию", — объяснил Джонсон, подчеркнув, что иначе американский лидер покажет себя абсолютно не разбирающимся в вопросе, особенно — на фоне "зрелой" позиции президента России Владимира Путина, который рассчитывает на диалог, основанный на взаимном уважении.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.

https://ria.ru/20250124/prigovor-1995411392.html

https://ria.ru/20250124/merkuris-1995327168.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, россия, дональд трамп, владимир путин