В США раскрыли замысел Трампа против сотен тысяч детей
WP: более 730 тысяч школьников могут выслать из США в рамках политики Трампа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Более 730 тысяч школьников могут депортировать из США в рамках новой миграционной политики нового президента Дональда Трампа, пишет американская газета The Washington Post.
"В Соединенных штатах проживают 733 тысячи детей школьного возраста без документов", — говорится в материале.
NYT: мигранты в США готовятся к массовой депортации, обещанной Трампом
25 ноября 2024, 03:09
По данным издания, миграционные службы теперь будут посещать школы, больницы и церкви из-за снятия запрета на проведение проверок в "чувствительных местах".
В связи с этим родители боятся выпускать своих детей из дома, а местные органы власти разрабатывают правила, направленные на смягчение федеральной политики.
«
"Некоторые подчеркивают, например, что их округ будет настаивать на том, чтобы агенты иммиграционной и таможенной полиции предъявляли судебный ордер, прежде чем им будет предоставлен доступ к школьной собственности или информации", — уточняется в статье.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.
В США задержали 538 нелегальных мигрантов
Вчера, 09:18