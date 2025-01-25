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В США раскрыли замысел Трампа против сотен тысяч детей - РИА Новости, 25.01.2025
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02:24 25.01.2025 (обновлено: 02:25 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/tramp-1995421799.html
В США раскрыли замысел Трампа против сотен тысяч детей
В США раскрыли замысел Трампа против сотен тысяч детей - РИА Новости, 25.01.2025
В США раскрыли замысел Трампа против сотен тысяч детей
Более 730 тысяч школьников могут депортировать из США в рамках новой миграционной политики нового президента Дональда Трампа, пишет американская газета The... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T02:24:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Более 730 тысяч школьников могут депортировать из США в рамках новой миграционной политики нового президента Дональда Трампа, пишет американская газета The Washington Post."В Соединенных штатах проживают 733 тысячи детей школьного возраста без документов", — говорится в материале.По данным издания, миграционные службы теперь будут посещать школы, больницы и церкви из-за снятия запрета на проведение проверок в "чувствительных местах".В связи с этим родители боятся выпускать своих детей из дома, а местные органы власти разрабатывают правила, направленные на смягчение федеральной политики."Некоторые подчеркивают, например, что их округ будет настаивать на том, чтобы агенты иммиграционной и таможенной полиции предъявляли судебный ордер, прежде чем им будет предоставлен доступ к школьной собственности или информации", — уточняется в статье.В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.
https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США раскрыли замысел Трампа против сотен тысяч детей

WP: более 730 тысяч школьников могут выслать из США в рамках политики Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Более 730 тысяч школьников могут депортировать из США в рамках новой миграционной политики нового президента Дональда Трампа, пишет американская газета The Washington Post.
"В Соединенных штатах проживают 733 тысячи детей школьного возраста без документов", — говорится в материале.
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По данным издания, миграционные службы теперь будут посещать школы, больницы и церкви из-за снятия запрета на проведение проверок в "чувствительных местах".
В связи с этим родители боятся выпускать своих детей из дома, а местные органы власти разрабатывают правила, направленные на смягчение федеральной политики.
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"Некоторые подчеркивают, например, что их округ будет настаивать на том, чтобы агенты иммиграционной и таможенной полиции предъявляли судебный ордер, прежде чем им будет предоставлен доступ к школьной собственности или информации", — уточняется в статье.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.
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