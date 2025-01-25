https://ria.ru/20250125/tramp-1995420131.html

Трамп заявил, что готов разогнать агентство по реагированию на ЧС

Трамп заявил, что готов разогнать агентство по реагированию на ЧС - РИА Новости, 25.01.2025

Трамп заявил, что готов разогнать агентство по реагированию на ЧС

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) обходится казне слишком дорого, а пользы не... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T01:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) обходится казне слишком дорого, а пользы не приносит, продолжение его работы под вопросом. "Очень дорогая организация, которая на самом деле не очень хорошо работает. Будь это моим единоличным решением, я бы прямо сейчас с ними покончил и позволил штатам самим разбираться" - сказал Трамп в ходе посещения пострадавшей в конце сентября минувшего года от ураганов Северной Каролины. Он добавил, что с задачами FEMA должны справляться штаты. Жителей штата он поблагодарил за победу на выборах, пообещав помощь. Администрацию Джо Байдена Трамп обвинил в бездействии. Общение президента США с журналистами показало местное отделение телеканала CNBC.

https://ria.ru/20250124/vashington-1995416072.html

https://ria.ru/20250124/epshteyn-1995409152.html

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в мире, сша, северная каролина, дональд трамп, джо байден, fema