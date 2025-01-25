https://ria.ru/20250125/tramp-1995420131.html
Трамп заявил, что готов разогнать агентство по реагированию на ЧС
Трамп заявил, что готов разогнать агентство по реагированию на ЧС - РИА Новости, 25.01.2025
Трамп заявил, что готов разогнать агентство по реагированию на ЧС
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) обходится казне слишком дорого, а пользы не... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T01:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) обходится казне слишком дорого, а пользы не приносит, продолжение его работы под вопросом. "Очень дорогая организация, которая на самом деле не очень хорошо работает. Будь это моим единоличным решением, я бы прямо сейчас с ними покончил и позволил штатам самим разбираться" - сказал Трамп в ходе посещения пострадавшей в конце сентября минувшего года от ураганов Северной Каролины. Он добавил, что с задачами FEMA должны справляться штаты. Жителей штата он поблагодарил за победу на выборах, пообещав помощь. Администрацию Джо Байдена Трамп обвинил в бездействии. Общение президента США с журналистами показало местное отделение телеканала CNBC.
https://ria.ru/20250124/vashington-1995416072.html
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в мире, сша, северная каролина, дональд трамп, джо байден, fema
В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп, Джо Байден, FEMA
Трамп заявил, что готов разогнать агентство по реагированию на ЧС
Трамп: продолжение работы агентства по реагированию на ЧС под вопросом