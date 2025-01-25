https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html

Путин поможет Трампу принять правильное решение

Путин поможет Трампу принять правильное решение - РИА Новости, 25.01.2025

Путин поможет Трампу принять правильное решение

Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным "немедленно" — при этом снова сославшись на готовность российского президента: "Судя по тому, РИА Новости, 25.01.2025

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владимир путин

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Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным "немедленно" — при этом снова сославшись на готовность российского президента: "Судя по тому, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы отправимся, как только сможем".Это заявление президента США стало продолжением его призывов "заключить сделку" и "прекратить эту нелепую войну" на Украине. Призывы сочетаются с угрозами сделать больно в случае отказа: ввести "санкции против всего, что Россия продает другим странам", — и обращением к странам ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы "положить конец этому конфликту". Все вместе это создает ощущение классического метода кнута и пряника. Трамп прибегает к нему постоянно, и в данном случае он решил испробовать его на Путине. Проблема только в том, что никакого "пряника" Трамп России не предлагает, а поиски нового кнута бессмысленны. Россию уже три года пытаются если не сломать, то хотя бы "вразумить" с помощью жесточайших западных санкций — и придумать новые эффективные кнуты просто невозможно.Зачем же тогда Трамп постоянно твердит о скорой встрече с Путиным? Да, наш президент неоднократно говорил о готовности к переговорам по Украине с США, но речь шла о переговорах об урегулировании всей проблемы в целом, а не о временном прекращении огня, при котором ВСУ получат возможность восстановить силы. А сейчас Трамп требует немедленного прекращения огня, обещая в противном случае усилить давление. Неужели он думает, что это сработает? Может быть, таким образом Трамп просто хочет сделать встречу невозможной — дождаться негативной реакции Путина и объявить, что Россия упрямится и "мир за 24 часа" или "100 дней" невозможен, хотя он приложил к его достижению все усилия? А потом начать передачу Украины на баланс Европы — пускай ЕС оплачивает для Киева оружие, предоставляет финансовую помощь и вообще занимается этой "европейской проблемой"?Подобная точка зрения весьма распространена, но неверна. Да, Трамп стремится переложить на ЕС ответственность за содержание Украины (того, что от нее останется), но при этом он хочет сам договориться с Путиным о мирном урегулировании. То есть Дональд собирается решить судьбу Украины, убедив Путина принять американские условия. Каковы они?Нейтральная Украина отказывается от членства в НАТО и военного пути возвращения территорий, которые контролирует Россия на момент заключения соглашения. Западные страны становятся гарантом безопасности Украины, а с России частично снимаются санкции.Эти условия неприемлемы для Москвы — и не только потому, что на Украине не сменится власть, а уже включенные в состав России территории еще не полностью контролируются нами. Подобный план оставляет Украину в зоне западного влияния — нейтралитет может быть в любой момент отменен, не говоря о том, что уже заключенные двусторонние соглашения о военном сотрудничестве со множеством стран НАТО продолжат действовать. То есть Путин никогда не согласится с таким "планом Трампа". Однако и от переговоров с ним не откажется.Более того, первый контакт практически наверняка состоится уже в ближайшие дни. Это будут телефонные переговоры — и именно к ним сейчас Трамп и проводит информационную артподготовку. Все эти призывы "сохранить жизни" служат тому, чтобы поставить Путина в слабую позицию: пускай президент России объясняет, почему он не хочет "остановить бойню". Объясняет не Трампу — тут ведь речь о создании соответствующих настроений в мировом общественном мнении, в информационном пространстве. Понятно, что Путин не будет оправдываться, наша позиция хорошо известна и понятна: нам нужно не перемирие, а устранение причин конфликта. Запад должен не просто прекратить пугать собственные народы "русской угрозой" (а это продолжается: как раз в эти дни немецкие министры в рамках предвыборной кампании рассказывают избирателям о том, что Россия может ударить сначала по Польше, а потом и Германии), Запад должен оставить попытки продвижения на восток. США и Европа должны отказаться от планов интеграции Украины — то есть западной части русского мира — в свое геополитическое пространство. Это необсуждаемое условие. Никаких уступок со стороны России тут в принципе быть не может.Обо всем остальном можно говорить и договариваться, в том числе о той форме, в которую будет облечен отказ Запада от Украины. Никакие объяснения того, что Трамп не может этого сделать (или ему не позволят) по различным внутриполитическим или внешнеполитическим причинам, не имеют значения — не может, значит, будем дальше воевать. Мы знаем, за что мы воюем. При всей трагедии братоубийственной войны она является и войной России с Западом, а вот для Дональда Трампа это война не только "нелепа", но и крайне вредна. Потому что она ведется в интересах тех сил на Западе, для которых сам Трамп является противником немногим меньшим, чем Владимир Путин. И без выхода США из войны Трамп не сумеет продвинуться к достижению желаемых целей ни в своей стране, ни на мировой арене.Так что выбор сейчас за ним, а Владимир Путин может только помочь ему принять правильное решение. Правильное в данном случае для обеих президентов — и для этого и нужны будут и телефонные переговоры, и личные встречи, и те не просто прагматические, но и доверительные отношения, как их охарактеризовал вчера Путин. И огромное мужество — для признания неизбежного.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995377539.html

https://ria.ru/20250124/lavrov-1995366404.html

https://ria.ru/20250124/preduprezhdenie-1995315562.html

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аналитика, россия, сша, дональд трамп, владимир путин