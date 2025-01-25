https://ria.ru/20250125/tonna-1995444683.html

В районе причала Витязево собрали более 1,4 тонны мазута

В районе причала Витязево собрали более 1,4 тонны мазута - РИА Новости, 25.01.2025

В районе причала Витязево собрали более 1,4 тонны мазута

Более 1,4 тонны мазута собрано со дна в районе причала Витязево в акватории Черного моря, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T10:29:00+03:00

2025-01-25T10:29:00+03:00

2025-01-25T10:29:00+03:00

происшествия

черное море

россия

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 1,4 тонны мазута собрано со дна в районе причала Витязево в акватории Черного моря, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В акватории Черного моря обследовано около 5 000 квадратных километров... Водолазными группами МЧС России собраны нефтепродукты в районе причала Витязево. Со дна собрано более 1 400 килограммов мазута", - говорится в сообщении МЧС. Для мониторинга обстановки в море и обследования затонувших частей танкеров задействовано 26 судов. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250124/mazut-1995339340.html

https://ria.ru/20250114/mazut-1993734318.html

черное море

россия

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, черное море, россия, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе