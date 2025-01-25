https://ria.ru/20250125/tiktok-1995446353.html
В работе TikTok произошел сбой
В работе TikTok произошел сбой - РИА Новости, 25.01.2025
В работе TikTok произошел сбой
Россияне сообщают о плохой работе TikTok, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:45:00+03:00
2025-01-25T10:45:00+03:00
2025-01-25T15:33:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россияне сообщают о плохой работе TikTok, передает корреспондент РИА Новости.По информации детектора сбоев, число жалоб на 10:45 мск составляло 14 915. Больше всего сообщений приходит от пользователей из Москвы, Новосибирской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Хабаровского края.Как сообщает Downdetector, больше всего проблем возникает с загрузкой мобильного приложения, входом в личный кабинет и загрузкой контента.
https://ria.ru/20250124/polzovateli-1995312379.html
https://ria.ru/20250122/mizulina-1995051429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, технологии, россия
TikTok, Технологии, Россия
В работе TikTok произошел сбой
Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok