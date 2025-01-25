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В работе TikTok произошел сбой - РИА Новости, 25.01.2025
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10:45 25.01.2025 (обновлено: 15:33 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/tiktok-1995446353.html
В работе TikTok произошел сбой
В работе TikTok произошел сбой - РИА Новости, 25.01.2025
В работе TikTok произошел сбой
Россияне сообщают о плохой работе TikTok, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:45:00+03:00
2025-01-25T15:33:00+03:00
tiktok
технологии
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россияне сообщают о плохой работе TikTok, передает корреспондент РИА Новости.По информации детектора сбоев, число жалоб на 10:45 мск составляло 14 915. Больше всего сообщений приходит от пользователей из Москвы, Новосибирской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Хабаровского края.Как сообщает Downdetector, больше всего проблем возникает с загрузкой мобильного приложения, входом в личный кабинет и загрузкой контента.
https://ria.ru/20250124/polzovateli-1995312379.html
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tiktok, технологии, россия
TikTok, Технологии, Россия
В работе TikTok произошел сбой

Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россияне сообщают о плохой работе TikTok, передает корреспондент РИА Новости.
По информации детектора сбоев, число жалоб на 10:45 мск составляло 14 915.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В работе WhatsApp произошел сбой
24 января, 13:09
Больше всего сообщений приходит от пользователей из Москвы, Новосибирской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Хабаровского края.
Как сообщает Downdetector, больше всего проблем возникает с загрузкой мобильного приложения, входом в личный кабинет и загрузкой контента.
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