https://ria.ru/20250125/tiktok-1995446353.html

В работе TikTok произошел сбой

В работе TikTok произошел сбой - РИА Новости, 25.01.2025

В работе TikTok произошел сбой

Россияне сообщают о плохой работе TikTok, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T10:45:00+03:00

2025-01-25T10:45:00+03:00

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tiktok

технологии

россия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россияне сообщают о плохой работе TikTok, передает корреспондент РИА Новости.По информации детектора сбоев, число жалоб на 10:45 мск составляло 14 915. Больше всего сообщений приходит от пользователей из Москвы, Новосибирской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Хабаровского края.Как сообщает Downdetector, больше всего проблем возникает с загрузкой мобильного приложения, входом в личный кабинет и загрузкой контента.

https://ria.ru/20250124/polzovateli-1995312379.html

https://ria.ru/20250122/mizulina-1995051429.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

tiktok, технологии, россия