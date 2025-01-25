https://ria.ru/20250125/syrskiy-1995420833.html

Сырского могут допросить по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области

Сырского могут допросить по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области - РИА Новости, 25.01.2025

Сырского могут допросить по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области

Госбюро расследований (ГБР) Украины может допросить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, заявила... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T01:45:00+03:00

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2025-01-25T06:12:00+03:00

харьковская область

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

страна.ua

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины может допросить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, заявила представитель ГБР Татьяна Сапьян. "Я не исключаю, что это возможно. Будут вовлечены в процесс в виде свидетелей или опроса абсолютно все, кого следствие будет считать нужным допросить, чтобы это могло прояснить полностью картину тех событий", — приводит ее слова украинское издание "Страна.ua". Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.

https://ria.ru/20250123/ukraina-1995208535.html

харьковская область

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харьковская область, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, страна.ua