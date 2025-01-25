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Сырского могут допросить по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области - РИА Новости, 25.01.2025
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01:45 25.01.2025 (обновлено: 06:12 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/syrskiy-1995420833.html
Сырского могут допросить по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области
Сырского могут допросить по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области - РИА Новости, 25.01.2025
Сырского могут допросить по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области
Госбюро расследований (ГБР) Украины может допросить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, заявила... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T01:45:00+03:00
2025-01-25T06:12:00+03:00
харьковская область
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
страна.ua
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины может допросить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, заявила представитель ГБР Татьяна Сапьян. "Я не исключаю, что это возможно. Будут вовлечены в процесс в виде свидетелей или опроса абсолютно все, кого следствие будет считать нужным допросить, чтобы это могло прояснить полностью картину тех событий", — приводит ее слова украинское издание "Страна.ua". Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.
https://ria.ru/20250123/ukraina-1995208535.html
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харьковская область, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, страна.ua
Харьковская область, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Сырского могут допросить по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области

ГБР Украины может допросить Сырского по делу об обороне Харьковской области

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины может допросить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, заявила представитель ГБР Татьяна Сапьян.
"Я не исключаю, что это возможно. Будут вовлечены в процесс в виде свидетелей или опроса абсолютно все, кого следствие будет считать нужным допросить, чтобы это могло прояснить полностью картину тех событий", — приводит ее слова украинское издание "Страна.ua".
Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.
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Харьковская областьУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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