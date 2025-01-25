https://ria.ru/20250125/svo-1995452502.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 25.01.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Украинские формирования потеряли за сутки в зоне действия группировки войск "Восток" свыше 170 военнослужащих, бронемашину и шесть орудий полевой артиллерии,... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:26:00+03:00

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки в зоне действия группировки войск "Восток" свыше 170 военнослужащих, бронемашину и шесть орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии, - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250125/komissar-1995419138.html

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)