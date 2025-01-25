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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 25.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 25.01.2025 (обновлено: 12:30 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/svo-1995452502.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 25.01.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Украинские формирования потеряли за сутки в зоне действия группировки войск "Восток" свыше 170 военнослужащих, бронемашину и шесть орудий полевой артиллерии,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:26:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки в зоне действия группировки войск "Восток" свыше 170 военнослужащих, бронемашину и шесть орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ за сутки потеряли свыше 170 солдат в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки в зоне действия группировки войск "Восток" свыше 170 военнослужащих, бронемашину и шесть орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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