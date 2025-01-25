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ВС России нанесли удары по военной части в Черкассах

ВС России нанесли удары по военной части в Черкассах - РИА Новости, 25.01.2025

ВС России нанесли удары по военной части в Черкассах

Удары зафиксированы в Черкассах на Украине, один пришелся на военную часть, еще два - в направлении аэропорта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:05:00+03:00

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украина

специальная военная операция на украине

черкассы

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Удары зафиксированы в Черкассах на Украине, один пришелся на военную часть, еще два - в направлении аэропорта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Очень хорошо получили прилеты Черкассы и область. Три взрыва в городе: в 0.05, в 2.10, в 2.25 и в 3.35. Один из ударов в военную часть в Черкасском Бору, рядом с бывшим областным противотуберкулезным диспансером, который, кстати, занимают бандеровцы. Два прилета в направлении аэропорта, который используют бандеровцы для военных самолётов", - сказал Лебедев.По его данным, еще один удар пришелся в направлении "Химпоселка", промзоны с множеством заводов, складов, железнодорожной развязкой.

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украина, черкассы, вооруженные силы рф