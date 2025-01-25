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ВС России нанесли удары по военной части в Черкассах - РИА Новости, 25.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 25.01.2025 (обновлено: 12:13 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/svo-1995451257.html
ВС России нанесли удары по военной части в Черкассах
ВС России нанесли удары по военной части в Черкассах - РИА Новости, 25.01.2025
ВС России нанесли удары по военной части в Черкассах
Удары зафиксированы в Черкассах на Украине, один пришелся на военную часть, еще два - в направлении аэропорта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:05:00+03:00
2025-01-25T12:13:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
черкассы
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Удары зафиксированы в Черкассах на Украине, один пришелся на военную часть, еще два - в направлении аэропорта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Очень хорошо получили прилеты Черкассы и область. Три взрыва в городе: в 0.05, в 2.10, в 2.25 и в 3.35. Один из ударов в военную часть в Черкасском Бору, рядом с бывшим областным противотуберкулезным диспансером, который, кстати, занимают бандеровцы. Два прилета в направлении аэропорта, который используют бандеровцы для военных самолётов", - сказал Лебедев.По его данным, еще один удар пришелся в направлении "Химпоселка", промзоны с множеством заводов, складов, железнодорожной развязкой.
https://ria.ru/20250125/kellog-1995418541.html
украина
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украина, черкассы, вооруженные силы рф
Украина, Специальная военная операция на Украине, Черкассы, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по военной части в Черкассах

В Черкассах прогремели три взрыва, один удар пришелся на военную часть

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Удары зафиксированы в Черкассах на Украине, один пришелся на военную часть, еще два - в направлении аэропорта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Очень хорошо получили прилеты Черкассы и область. Три взрыва в городе: в 0.05, в 2.10, в 2.25 и в 3.35. Один из ударов в военную часть в Черкасском Бору, рядом с бывшим областным противотуберкулезным диспансером, который, кстати, занимают бандеровцы. Два прилета в направлении аэропорта, который используют бандеровцы для военных самолётов", - сказал Лебедев.
По его данным, еще один удар пришелся в направлении "Химпоселка", промзоны с множеством заводов, складов, железнодорожной развязкой.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Келлог оценил потери ВСУ в конфликте на Украине
Вчера, 00:56
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧеркассыВооруженные силы РФ
 
 
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