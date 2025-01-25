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Обученных британцами солдат ВСУ готовили для 95-й ОДШБ, заявил перебежчик - РИА Новости, 25.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:07 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/sudzha-1995431161.html
Обученных британцами солдат ВСУ готовили для 95-й ОДШБ, заявил перебежчик
Обученных британцами солдат ВСУ готовили для 95-й ОДШБ, заявил перебежчик - РИА Новости, 25.01.2025
Обученных британцами солдат ВСУ готовили для 95-й ОДШБ, заявил перебежчик
Украинских военнослужащих, которых британские инструкторы обучали на базе в Северном Йоркшире, планировалось забросить в Суджу (Курская область) в составе 95-й... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T06:07:00+03:00
2025-01-25T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
северный йоркшир
родион мирошник
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 25 янв - РИА Новости. Украинских военнослужащих, которых британские инструкторы обучали на базе в Северном Йоркшире, планировалось забросить в Суджу (Курская область) в составе 95-й десантно-штурмовой бригады, сообщил РИА Новости сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий. РИА Новости накануне впервые опубликовало видео с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С. сообщил агентству, что их готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области. Валерий, попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности, передал в распоряжение РИА Новости видео с базы у города Даунхолм (графство Северный Йоркшир). На кадры попало стрельбище и занятия по стрелковой подготовке, упражнения группы украинских военных по штурму здания. "После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу", - сказал собеседник агентства. Девяносто пятая отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ базируется в Житомире. С 2014 года принимала участие в карательных операциях против Донбасса. В частности, в осаде Донецкого аэропорта в 2014 году, в боях в Дебальцево в 2015, после – в Авдеевке, из которой регулярно, до освобождения города в начале 2024 года, обстреливались жилые кварталы Донецка. Согласно данным из открытых источников, с августа 2024 года бригада участвует во вторжении в Курскую область. Как заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование. Сбежавший в Россию в начале 2025 года Валерий был насильно мобилизован в Киеве в октябре 2024 года.
https://ria.ru/20250113/kndr-1993483700.html
https://ria.ru/20250124/plennyy-1995277020.html
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курская область
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россия, курская область, северный йоркшир, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Северный Йоркшир, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Обученных британцами солдат ВСУ готовили для 95-й ОДШБ, заявил перебежчик

Украинский перебежчик: обученных в Британии солдат ВСУ готовили для 95-й ОДШБ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 25 янв - РИА Новости. Украинских военнослужащих, которых британские инструкторы обучали на базе в Северном Йоркшире, планировалось забросить в Суджу (Курская область) в составе 95-й десантно-штурмовой бригады, сообщил РИА Новости сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий.
РИА Новости накануне впервые опубликовало видео с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С. сообщил агентству, что их готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области.
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Валерий, попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности, передал в распоряжение РИА Новости видео с базы у города Даунхолм (графство Северный Йоркшир). На кадры попало стрельбище и занятия по стрелковой подготовке, упражнения группы украинских военных по штурму здания.
"После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу", - сказал собеседник агентства.
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Девяносто пятая отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ базируется в Житомире. С 2014 года принимала участие в карательных операциях против Донбасса. В частности, в осаде Донецкого аэропорта в 2014 году, в боях в Дебальцево в 2015, после – в Авдеевке, из которой регулярно, до освобождения города в начале 2024 года, обстреливались жилые кварталы Донецка. Согласно данным из открытых источников, с августа 2024 года бригада участвует во вторжении в Курскую область.
Как заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование.
Сбежавший в Россию в начале 2025 года Валерий был насильно мобилизован в Киеве в октябре 2024 года.
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