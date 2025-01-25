https://ria.ru/20250125/sudzha-1995431161.html

Обученных британцами солдат ВСУ готовили для 95-й ОДШБ, заявил перебежчик

Обученных британцами солдат ВСУ готовили для 95-й ОДШБ, заявил перебежчик - РИА Новости, 25.01.2025

Обученных британцами солдат ВСУ готовили для 95-й ОДШБ, заявил перебежчик

Украинских военнослужащих, которых британские инструкторы обучали на базе в Северном Йоркшире, планировалось забросить в Суджу (Курская область) в составе 95-й... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T06:07:00+03:00

2025-01-25T06:07:00+03:00

2025-01-25T06:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

северный йоркшир

родион мирошник

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 25 янв - РИА Новости. Украинских военнослужащих, которых британские инструкторы обучали на базе в Северном Йоркшире, планировалось забросить в Суджу (Курская область) в составе 95-й десантно-штурмовой бригады, сообщил РИА Новости сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий. РИА Новости накануне впервые опубликовало видео с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С. сообщил агентству, что их готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области. Валерий, попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности, передал в распоряжение РИА Новости видео с базы у города Даунхолм (графство Северный Йоркшир). На кадры попало стрельбище и занятия по стрелковой подготовке, упражнения группы украинских военных по штурму здания. "После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу", - сказал собеседник агентства. Девяносто пятая отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ базируется в Житомире. С 2014 года принимала участие в карательных операциях против Донбасса. В частности, в осаде Донецкого аэропорта в 2014 году, в боях в Дебальцево в 2015, после – в Авдеевке, из которой регулярно, до освобождения города в начале 2024 года, обстреливались жилые кварталы Донецка. Согласно данным из открытых источников, с августа 2024 года бригада участвует во вторжении в Курскую область. Как заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование. Сбежавший в Россию в начале 2025 года Валерий был насильно мобилизован в Киеве в октябре 2024 года.

https://ria.ru/20250113/kndr-1993483700.html

https://ria.ru/20250124/plennyy-1995277020.html

https://ria.ru/20250121/plennyy-1994746699.html

россия

курская область

северный йоркшир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, северный йоркшир, родион мирошник, вооруженные силы украины