https://ria.ru/20250125/sudan-1995468581.html

В Судане более 70 человек погибли при ударе беспилотника по больнице

В Судане более 70 человек погибли при ударе беспилотника по больнице - РИА Новости, 25.01.2025

В Судане более 70 человек погибли при ударе беспилотника по больнице

Более 70 человек погибли в результате удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана, сообщил... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T15:36:00+03:00

2025-01-25T15:36:00+03:00

2025-01-25T15:36:00+03:00

в мире

судан

дарфур

россия

международный комитет красного креста (мккк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995468442_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_cdcab3b5295191723871abeec20a291c.jpg

КАИР, 25 янв - РИА Новости. Более 70 человек погибли в результате удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана, сообщил губернатор Дарфур Мини Арко Минави в соцсети X. "Беспилотник Сил быстрого реагирования ударил по отделению неотложной помощи саудовской больницы (в Эль-Фашере – ред.)… Они убили всех пациентов, которые были внутри. Их число превышает 70", - заявил Минави. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.

https://ria.ru/20240731/sudan-1963100027.html

судан

дарфур

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, судан, дарфур, россия, международный комитет красного креста (мккк)