В Судане более 70 человек погибли при ударе беспилотника по больнице
В Судане более 70 человек погибли при ударе беспилотника СБР по больнице
© Фото : пресс-служба губернатора региона ДарфурПоследствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана
© Фото : пресс-служба губернатора региона Дарфур
Последствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана
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КАИР, 25 янв - РИА Новости. Более 70 человек погибли в результате удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана, сообщил губернатор Дарфур Мини Арко Минави в соцсети X.
"Беспилотник Сил быстрого реагирования ударил по отделению неотложной помощи саудовской больницы (в Эль-Фашере – ред.)… Они убили всех пациентов, которые были внутри. Их число превышает 70", - заявил Минави.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
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