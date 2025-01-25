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В Судане более 70 человек погибли при ударе беспилотника по больнице - РИА Новости, 25.01.2025
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15:36 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/sudan-1995468581.html
В Судане более 70 человек погибли при ударе беспилотника по больнице
В Судане более 70 человек погибли при ударе беспилотника по больнице - РИА Новости, 25.01.2025
В Судане более 70 человек погибли при ударе беспилотника по больнице
Более 70 человек погибли в результате удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана, сообщил... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:36:00+03:00
2025-01-25T15:36:00+03:00
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КАИР, 25 янв - РИА Новости. Более 70 человек погибли в результате удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана, сообщил губернатор Дарфур Мини Арко Минави в соцсети X. "Беспилотник Сил быстрого реагирования ударил по отделению неотложной помощи саудовской больницы (в Эль-Фашере – ред.)… Они убили всех пациентов, которые были внутри. Их число превышает 70", - заявил Минави. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
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в мире, судан, дарфур, россия, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Судан, Дарфур, Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В Судане более 70 человек погибли при ударе беспилотника по больнице

В Судане более 70 человек погибли при ударе беспилотника СБР по больнице

© Фото : пресс-служба губернатора региона ДарфурПоследствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана
Последствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : пресс-служба губернатора региона Дарфур
Последствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана
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КАИР, 25 янв - РИА Новости. Более 70 человек погибли в результате удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана, сообщил губернатор Дарфур Мини Арко Минави в соцсети X.
"Беспилотник Сил быстрого реагирования ударил по отделению неотложной помощи саудовской больницы (в Эль-Фашере – ред.)… Они убили всех пациентов, которые были внутри. Их число превышает 70", - заявил Минави.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
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