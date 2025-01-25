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Суд обязал передать деньги дочери основателя "Б.Ю. Александров" - РИА Новости, 25.01.2025
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06:44 25.01.2025 (обновлено: 07:17 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/sud-1995431700.html
Суд обязал передать деньги дочери основателя "Б.Ю. Александров"
Суд обязал передать деньги дочери основателя "Б.Ю. Александров" - РИА Новости, 25.01.2025
Суд обязал передать деньги дочери основателя "Б.Ю. Александров"
Черемушкинский суд Москвы не стал включать в дело о наследстве деньги на счету в банке Монако умершего в 2020 году основателя компании "Ростагроэкспорт" Бориса... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T06:44:00+03:00
2025-01-25T07:17:00+03:00
монако
москва
борис александров
московский городской суд
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы не стал включать в дело о наследстве деньги на счету в банке Монако умершего в 2020 году основателя компании "Ростагроэкспорт" Бориса Александрова и обязал их передать его дочери Екатерине, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Основатель компании "Ростагроэкспорт" и бренда по производству глазированных сырков "Б.Ю. Александров" Борис Александров скончался 30 ноября 2020 года от COVID-19. После его смерти нотариус приступил к разделу имущества среди наследников. Его дочь Екатерина Александрова не согласилась со списком и подала в суд иск об исключении из общей наследственной массы денежных средств, находящихся на счету её отца в Монако. В качестве аргументов она указала, что в 2019 году заключила с отцом беспроцентный займ и перечислила ему на счет в банке Монако деньги для оформления вида на жительство. Перевод между счетами внутри банка она подтвердила выписками. По ее словам, средства отец должен был вернуть первого декабря 2020 года, однако накануне скончался. Родственники пытались оспорить договор, но в 2022 году Черемушкинский районный суд отказал им. Тогда они подали жалобу в Мосгорсуд, который отменил решение нижестоящего суда и признал договор беспроцентного займа недействительным. Дочь владельца империи сырков снова подала иск в Черемушкинский суд Москвы об исключении из наследственной массы счета умершего Александрова в банке Монако. Она настаивала на законности договора займа, а раздел денег со спорного счета считала незаконным обогащением других наследников. Черемушкинский суд Москвы вынес решение в ее пользу и исключил из состава наследства ее отца банковский счет на его имя, открытый в Монако, а деньги обязал взыскать с родственников (других наследников в пользу дочери Екатерины Александровой). Решение обжаловала назвавшая себя дочерью Наталья Кокота, о существовании которой родственники узнали лишь после смерти Бориса Александрова. Его вдова Ольга подала иск в суд о признании недействительной записи об отцовстве в свидетельстве о рождении Кокоты, в котором она появилась лишь в начале 2020 года. В середине декабря суд назначил экспертизу, заседания по делу приостановлены до получения ее результатов.
https://ria.ru/20250121/rayffayzen-1994717709.html
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монако, москва, борис александров, московский городской суд
Монако, Москва, Борис Александров, Московский городской суд
Суд обязал передать деньги дочери основателя "Б.Ю. Александров"

Суд обязал передать деньги на счету в Монако дочери основателя Б.Ю. Александров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы не стал включать в дело о наследстве деньги на счету в банке Монако умершего в 2020 году основателя компании "Ростагроэкспорт" Бориса Александрова и обязал их передать его дочери Екатерине, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Основатель компании "Ростагроэкспорт" и бренда по производству глазированных сырков "Б.Ю. Александров" Борис Александров скончался 30 ноября 2020 года от COVID-19. После его смерти нотариус приступил к разделу имущества среди наследников. Его дочь Екатерина Александрова не согласилась со списком и подала в суд иск об исключении из общей наследственной массы денежных средств, находящихся на счету её отца в Монако.
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
СМИ: суд обязал Райффайзенбанк выплатить компенсацию компании "Расперия"
21 января, 01:10
В качестве аргументов она указала, что в 2019 году заключила с отцом беспроцентный займ и перечислила ему на счет в банке Монако деньги для оформления вида на жительство. Перевод между счетами внутри банка она подтвердила выписками. По ее словам, средства отец должен был вернуть первого декабря 2020 года, однако накануне скончался. Родственники пытались оспорить договор, но в 2022 году Черемушкинский районный суд отказал им. Тогда они подали жалобу в Мосгорсуд, который отменил решение нижестоящего суда и признал договор беспроцентного займа недействительным.
Дочь владельца империи сырков снова подала иск в Черемушкинский суд Москвы об исключении из наследственной массы счета умершего Александрова в банке Монако. Она настаивала на законности договора займа, а раздел денег со спорного счета считала незаконным обогащением других наследников.
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Суд обязал москвича вернуть соседу часть захваченного балкона
9 декабря 2024, 17:05
Черемушкинский суд Москвы вынес решение в ее пользу и исключил из состава наследства ее отца банковский счет на его имя, открытый в Монако, а деньги обязал взыскать с родственников (других наследников в пользу дочери Екатерины Александровой).
Решение обжаловала назвавшая себя дочерью Наталья Кокота, о существовании которой родственники узнали лишь после смерти Бориса Александрова. Его вдова Ольга подала иск в суд о признании недействительной записи об отцовстве в свидетельстве о рождении Кокоты, в котором она появилась лишь в начале 2020 года. В середине декабря суд назначил экспертизу, заседания по делу приостановлены до получения ее результатов.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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