https://ria.ru/20250125/studenty-1995419988.html
Опрос показал, чего ждут от образования первокурсники
Опрос показал, чего ждут от образования первокурсники - РИА Новости, 25.01.2025
Опрос показал, чего ждут от образования первокурсники
Более половины (56%) российских первокурсников хотели бы получить от образования в вузе практические умения и навыки в профессиональной области, 41% ждут от... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T01:24:00+03:00
2025-01-25T01:24:00+03:00
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общество
россия
вциом
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более половины (56%) российских первокурсников хотели бы получить от образования в вузе практические умения и навыки в профессиональной области, 41% ждут от учебы новых знакомств и связей, свидетельствуют результаты исследования платформы "Неравнодушный человек", которые есть в распоряжении РИА Новости. День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. Среди студентов-первокурсников 56% хотели бы получить практические умения и навыки в профессиональной сфере за годы обучения в вузе, 41% отметили, что хотят обзавестись новыми знакомствами и связями. Четверо из десяти (39%) первокурсников больше всего хотели бы трудоустроиться после получения профессии. Самыми важными критериями при выборе вуза для первокурсников оказались наличие нужной специальности, так ответили 63% опрошенных, высокая репутация и престиж учебного заведения (47%), рекомендации близких и друзей (37%). Более половины (57%) респондентов выбрали свое направление обучения, потому что им интересна сама профессия, 41% ответили, что по их направлению хорошие карьерные перспективы, 35% выбрали профессию по ее востребованности на рынке труда. Онлайн-опрос проведен исследовательско-коммуникационной платформой "Неравнодушный человек" в рамках проекта 706/3 совместно с Минобрнауки России, ВЦИОМ и Томским государственным университетом. Методика - заполнение анкет респондентами на специализированной платформе. Целевая аудитория - студенты первых курсов российских вузов. Объем выборки - 64 133 респондента.
https://ria.ru/20250113/rabota-1993407145.html
https://ria.ru/20250110/opros-1993041129.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, вциом, томский государственный университет
Общество, Россия, ВЦИОМ, Томский государственный университет
Опрос показал, чего ждут от образования первокурсники
Более половины первокурсников ждут от образования получения практических навыков
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более половины (56%) российских первокурсников хотели бы получить от образования в вузе практические умения и навыки в профессиональной области, 41% ждут от учебы новых знакомств и связей, свидетельствуют результаты исследования платформы "Неравнодушный человек", которые есть в распоряжении РИА Новости.
День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января.
Среди студентов-первокурсников 56% хотели бы получить практические умения и навыки в профессиональной сфере за годы обучения в вузе, 41% отметили, что хотят обзавестись новыми знакомствами и связями. Четверо из десяти (39%) первокурсников больше всего хотели бы трудоустроиться после получения профессии.
Самыми важными критериями при выборе вуза для первокурсников оказались наличие нужной специальности, так ответили 63% опрошенных, высокая репутация и престиж учебного заведения (47%), рекомендации близких и друзей (37%).
Более половины (57%) респондентов выбрали свое направление обучения, потому что им интересна сама профессия, 41% ответили, что по их направлению хорошие карьерные перспективы, 35% выбрали профессию по ее востребованности на рынке труда.
Онлайн-опрос проведен исследовательско-коммуникационной платформой "Неравнодушный человек" в рамках проекта 706/3 совместно с Минобрнауки России
, ВЦИОМ
и Томским государственным университетом
. Методика - заполнение анкет респондентами на специализированной платформе. Целевая аудитория - студенты первых курсов российских вузов. Объем выборки - 64 133 респондента.