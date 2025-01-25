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Страны НАТО за три года потратили на Украину более 190 миллиардов долларов - РИА Новости, 25.01.2025
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08:20 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/strany-1995434591.html
Страны НАТО за три года потратили на Украину более 190 миллиардов долларов
Страны НАТО за три года потратили на Украину более 190 миллиардов долларов - РИА Новости, 25.01.2025
Страны НАТО за три года потратили на Украину более 190 миллиардов долларов
Страны НАТО за последние три года профинансировали Украину на 191,2 миллиарда долларов, из которых более половины выделили США, следует из расчетов РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T08:20:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Страны НАТО за последние три года профинансировали Украину на 191,2 миллиарда долларов, из которых более половины выделили США, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минфина, Кильского университета и открытых данных. Так, всего 32 страны, входящие в НАТО, с февраля 2022 года и по середину января текущего года предоставили Украине 191,2 миллиарда долларов. Из них финансовая помощь, которая используется для бюджетных социальных расходов, составила 43,3 миллиарда долларов, гуманитарная - около 13,4 миллиарда, а вооружений было передано на 133,4 миллиарда. Примерно 54% всей помощи, или 103,8 миллиарда долларов, предоставили США. Они были главными поставщиками вооружений для Киева (68,9 миллиарда долларов) и гуманитарной помощи (3,7 миллиарда), а также основным донором для украинского бюджета (31,2 миллиарда). Германия выделила Украине 17 миллиардов долларов, что составляет 8,9% от всей помощи, переданной странами НАТО. На Великобританию пришлось 14,8 миллиарда долларов, или 7,7%. Финансирование каждой из других стран составило менее 5% от всей выделенной помощи. Так, в десятку крупнейших доноров входят Канада, которая предоставила 8,3 миллиарда долларов, Дания - 7,95 миллиарда, Нидерланды - 7,5 миллиарда. Финансирование Украины Швецией за последние три года составило 5,3 миллиарда, Францией - 4,8 миллиарда, Польшей - 3,9 миллиарда, Норвегией - 3 миллиарда. Остальные 22 страны предоставили совокупно 14,8 миллиарда долларов, что составило лишь 7,7% от всего финансирования НАТО.
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953205208.html
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украина, сша, киев, нато, в мире
Украина, США, Киев, НАТО, В мире
Страны НАТО за три года потратили на Украину более 190 миллиардов долларов

Страны НАТО за три года потратили на Украину 191,2 миллиарда долларов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Страны НАТО за последние три года профинансировали Украину на 191,2 миллиарда долларов, из которых более половины выделили США, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минфина, Кильского университета и открытых данных.
Так, всего 32 страны, входящие в НАТО, с февраля 2022 года и по середину января текущего года предоставили Украине 191,2 миллиарда долларов. Из них финансовая помощь, которая используется для бюджетных социальных расходов, составила 43,3 миллиарда долларов, гуманитарная - около 13,4 миллиарда, а вооружений было передано на 133,4 миллиарда.
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Примерно 54% всей помощи, или 103,8 миллиарда долларов, предоставили США. Они были главными поставщиками вооружений для Киева (68,9 миллиарда долларов) и гуманитарной помощи (3,7 миллиарда), а также основным донором для украинского бюджета (31,2 миллиарда).
Германия выделила Украине 17 миллиардов долларов, что составляет 8,9% от всей помощи, переданной странами НАТО. На Великобританию пришлось 14,8 миллиарда долларов, или 7,7%.
Финансирование каждой из других стран составило менее 5% от всей выделенной помощи. Так, в десятку крупнейших доноров входят Канада, которая предоставила 8,3 миллиарда долларов, Дания - 7,95 миллиарда, Нидерланды - 7,5 миллиарда. Финансирование Украины Швецией за последние три года составило 5,3 миллиарда, Францией - 4,8 миллиарда, Польшей - 3,9 миллиарда, Норвегией - 3 миллиарда.
Остальные 22 страны предоставили совокупно 14,8 миллиарда долларов, что составило лишь 7,7% от всего финансирования НАТО.
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