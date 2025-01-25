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В США попросили исключить связанные с Украиной программы из заморозки

В США попросили исключить связанные с Украиной программы из заморозки - РИА Новости, 25.01.2025

В США попросили исключить связанные с Украиной программы из заморозки

Американские дипломаты обратились в госдеп с запросом об исключении связанных с Украиной программ из 90-дневной заморозки иностранной помощи, сообщает издание... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T23:47:00+03:00

2025-01-25T23:47:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американские дипломаты обратились в госдеп с запросом об исключении связанных с Украиной программ из 90-дневной заморозки иностранной помощи, сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы и источники.Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов."Американские дипломаты запросили срочное исключение программ, связанных с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи и приказов о "прекращении работ", изданных госсекретарем Марко Рубио", - пишет издание.Отмечается, что дипломаты бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента обратились к Рубио с просьбой предоставить полное исключение на работу Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине из указа Трампа, ссылаясь на соображения национальной безопасности.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995496829.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марко рубио, сергей лавров, нато, агентство по международному развитию сша