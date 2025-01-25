Рейтинг@Mail.ru
В США попросили исключить связанные с Украиной программы из заморозки - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 25.01.2025 (обновлено: 23:57 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/ssha-1995500539.html
В США попросили исключить связанные с Украиной программы из заморозки
В США попросили исключить связанные с Украиной программы из заморозки - РИА Новости, 25.01.2025
В США попросили исключить связанные с Украиной программы из заморозки
Американские дипломаты обратились в госдеп с запросом об исключении связанных с Украиной программ из 90-дневной заморозки иностранной помощи, сообщает издание... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T23:47:00+03:00
2025-01-25T23:57:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
марко рубио
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американские дипломаты обратились в госдеп с запросом об исключении связанных с Украиной программ из 90-дневной заморозки иностранной помощи, сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы и источники.Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов."Американские дипломаты запросили срочное исключение программ, связанных с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи и приказов о "прекращении работ", изданных госсекретарем Марко Рубио", - пишет издание.Отмечается, что дипломаты бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента обратились к Рубио с просьбой предоставить полное исключение на работу Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине из указа Трампа, ссылаясь на соображения национальной безопасности.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250125/tramp-1995496829.html
https://ria.ru/20250125/tramp-1995478502.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марко рубио, сергей лавров, нато, агентство по международному развитию сша
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Сергей Лавров, НАТО, Агентство по международному развитию США
В США попросили исключить связанные с Украиной программы из заморозки

В США попросили исключить связанные с Украиной программы из 90-дневной заморозки

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американские дипломаты обратились в госдеп с запросом об исключении связанных с Украиной программ из 90-дневной заморозки иностранной помощи, сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы и источники.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб
Вчера, 22:18
"Американские дипломаты запросили срочное исключение программ, связанных с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи и приказов о "прекращении работ", изданных госсекретарем Марко Рубио", - пишет издание.
Отмечается, что дипломаты бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента обратились к Рубио с просьбой предоставить полное исключение на работу Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине из указа Трампа, ссылаясь на соображения национальной безопасности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Politico сообщила о первых разногласиях в команде Трампа
Вчера, 17:51
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампМарко РубиоСергей ЛавровНАТОАгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала