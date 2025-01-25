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США приостановили финансирование программ по разминированию в мире - РИА Новости, 25.01.2025
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22:23 25.01.2025 (обновлено: 22:36 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/ssha-1995497295.html
США приостановили финансирование программ по разминированию в мире
США приостановили финансирование программ по разминированию в мире - РИА Новости, 25.01.2025
США приостановили финансирование программ по разминированию в мире
Белый дом в рамках пересмотра зарубежной помощи распорядился приостановить финансирование международных программ США по разминированию, пишет в субботу газета... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T22:23:00+03:00
2025-01-25T22:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Белый дом в рамках пересмотра зарубежной помощи распорядился приостановить финансирование международных программ США по разминированию, пишет в субботу газета New York Times.По ее данным, глава управления по сокращению оружия и разминированию госдепартамента Карен Чендлер сообщила гуманитарным организациям, что работы должны быть немедленно остановлены."Дальнейшие инструкции будут предоставлены в понедельник", - говорится в ее письме, поступившем в распоряжение издания.США традиционно являются крупнейшим донором программ по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов. С1993 года они выделили 5,1 миллиарда долларов на соответствующую помощь 125 странам.В одном из недавних отчетов госдепартамента заявлялось, что программы разминирования помогают восстанавливать сельскохозяйственные угодья и способствуют продовольственной безопасности. При этом особое внимание уделялось украинскому конфликту, в ходе которого фиксируется оставление неразорвавшихся мин, боеприпасов и взрывных устройств."Разминирование сельскохозяйственных земель Украины напрямую связано с глобальной продовольственной безопасностью и является важным шагом для восстановления страны", - говорилось в отчете.Новый госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что пересмотр внешней помощи направлен на продвижение национальных интересов США.
https://ria.ru/20250125/glava-1995488886.html
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в мире, сша, украина, марко рубио
В мире, США, Украина, Марко Рубио
США приостановили финансирование программ по разминированию в мире

Белый дом приостановил финансирование программ США по разминированию в мире

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Белый дом в рамках пересмотра зарубежной помощи распорядился приостановить финансирование международных программ США по разминированию, пишет в субботу газета New York Times.
По ее данным, глава управления по сокращению оружия и разминированию госдепартамента Карен Чендлер сообщила гуманитарным организациям, что работы должны быть немедленно остановлены.
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"Дальнейшие инструкции будут предоставлены в понедельник", - говорится в ее письме, поступившем в распоряжение издания.
США традиционно являются крупнейшим донором программ по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов. С1993 года они выделили 5,1 миллиарда долларов на соответствующую помощь 125 странам.
В одном из недавних отчетов госдепартамента заявлялось, что программы разминирования помогают восстанавливать сельскохозяйственные угодья и способствуют продовольственной безопасности. При этом особое внимание уделялось украинскому конфликту, в ходе которого фиксируется оставление неразорвавшихся мин, боеприпасов и взрывных устройств.
"Разминирование сельскохозяйственных земель Украины напрямую связано с глобальной продовольственной безопасностью и является важным шагом для восстановления страны", - говорилось в отчете.
Новый госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что пересмотр внешней помощи направлен на продвижение национальных интересов США.
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