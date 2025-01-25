США приостановили финансирование программ по разминированию в мире
Белый дом приостановил финансирование программ США по разминированию в мире
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Белый дом в рамках пересмотра зарубежной помощи распорядился приостановить финансирование международных программ США по разминированию, пишет в субботу газета New York Times.
По ее данным, глава управления по сокращению оружия и разминированию госдепартамента Карен Чендлер сообщила гуманитарным организациям, что работы должны быть немедленно остановлены.
"Дальнейшие инструкции будут предоставлены в понедельник", - говорится в ее письме, поступившем в распоряжение издания.
США традиционно являются крупнейшим донором программ по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов. С1993 года они выделили 5,1 миллиарда долларов на соответствующую помощь 125 странам.
В одном из недавних отчетов госдепартамента заявлялось, что программы разминирования помогают восстанавливать сельскохозяйственные угодья и способствуют продовольственной безопасности. При этом особое внимание уделялось украинскому конфликту, в ходе которого фиксируется оставление неразорвавшихся мин, боеприпасов и взрывных устройств.
"Разминирование сельскохозяйственных земель Украины напрямую связано с глобальной продовольственной безопасностью и является важным шагом для восстановления страны", - говорилось в отчете.
Новый госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что пересмотр внешней помощи направлен на продвижение национальных интересов США.